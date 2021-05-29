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Форвард «Порту» Тареми: «„Челси“ не заслужил финал Лиги чемпионов»

вчера, 18:37
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Нападающий «Порту» Мехди Тареми поделился мнением о финале Лиги чемпионов, в котором «Челси» сыграет против «Манчестер Сити».

«Челси» не заслужил финал. Если бы мы были умнее, мы бы победили. Против «Ман Сити» было трудно («Порту» встречался с «Сити» в групповом этапе – 0:0 и 1:3). Если все пойдет, как обычно, они станут чемпионами Европы.

Напомним, что «Порту» уступил «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух встреч (1:0, 0:2).

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответ Медив (раскрыть)
вчера в 21:13, ред.
ухаха сами прошли только за счет одного гола)))Юве то без тренера их возил в Турине и непонятно как не забили парочку голов лишних + два пенальти не дали
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:35
Не красиво чушь нести.
ceret
ceret
вчера в 20:32
От обиды не отошёл ещё
True Story
True Story
вчера в 20:00
Мне вот интересно: почему не разрешили матч Порту - Челси на Драгау, когда тот же Челси в финале там играет. Бред
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:47
Один гол на шару забили на 92 минуте ответного матча и строят из себя гранда мирового футбола решая, кто заслужил финала, а кто нет.
bublikyo
bublikyo
вчера в 19:43
Я, как болельщик Реала, поболею за Челси
Медив
Медив
вчера в 19:11
Нда, Юве поднял самомнение половине европейских бревен...
dimagas2
dimagas2
вчера в 19:05, ред.
Проиграли без боя еще в первой игре и что-то там ноют)))
311
311
вчера в 18:56
Если бы вы были умнее, возможно прошли бы, но ты оказался тупее!)
3_DEIVID
3_DEIVID
вчера в 18:55
Да какая разница, всё равно сегодня Пеп укажет Тухлому его место. А Челси в следующем сезоне пожалеет, что контракт с ним продлили.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:53
На финал любой может собраться
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
вчера в 18:51
Если бы... Но Челси оказался сильнее, а Порту с плохоньким на сегодня Ювентусом чуть не улетел. Ювентусу просто времени не хватило плюс еще правило гостевых голов.
Так что не надо. Порту там где он заслуживает быть.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:50
Ппц! Слова недалекого!Ключевая фраза: если бы мы были умнее))
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:45
главное они в финале, а не Порту
Gahi
Gahi
вчера в 18:41
У каждого своё мнение, а финал рассудит кто достоин быть победителем Лиги Чемпионов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:38
А кто заслужил,порту чоли?🤣🤣🤣
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