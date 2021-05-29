Форвард «Порту» Тареми: «„Челси“ не заслужил финал Лиги чемпионов»

Нападающий «Порту» поделился мнением о финале Лиги чемпионов, в котором «Челси» сыграет против «Манчестер Сити».

«Челси» не заслужил финал. Если бы мы были умнее, мы бы победили. Против «Ман Сити» было трудно («Порту» встречался с «Сити» в групповом этапе – 0:0 и 1:3). Если все пойдет, как обычно, они станут чемпионами Европы.