Форвард «Порту» Тареми: «„Челси“ не заслужил финал Лиги чемпионов»

Нападающий «Порту» Мехди Тареми поделился мнением о финале Лиги чемпионов, в котором «Челси» сыграет против «Манчестер Сити».
«Челси» не заслужил финал. Если бы мы были умнее, мы бы победили. Против «Ман Сити» было трудно («Порту» встречался с «Сити» в групповом этапе – 0:0 и 1:3). Если все пойдет, как обычно, они станут чемпионами Европы.
Напомним, что «Порту» уступил «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух встреч (1:0, 0:2).
Так что не надо. Порту там где он заслуживает быть.
Так что не надо. Порту там где он заслуживает быть.