Игроки сборной России прошли тестирование на COVID-19 и сдали допинг-тесты

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сегодня, 11:57

Футболисты сборной России прошли тестирование на коронавирус, а также были проверены на допинг.

«30 мая игроки и тренеры сборной сдали тесты ПЦР сотрудникам лаборатории, аккредитованной УЕФА . Сегодня стали известны результаты — все тесты отрицательные. Во второй половине дня команда в полном составе вылетит в Польшу.

Также сегодня утром в расположение сборной в рамках внесоревновательного контроля прибыли инспекторы допинг-контроля. 10 футболистов сдали тесты. Всё прошло в плановом режиме», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

1 июня сборная России сыграет с национальной командой Польши в товарищеском матче.