Анчелотти разрывает контракт с «Эвертоном». Он возглавит «Реал»

Карло Анчелотти в ближайшее время может вернуться в мадридский «Реал».
Журналист Фабрицио Романо в твиттере сообщает, что агенты 61-летнего специалиста ведут переговоры с «Эвертоном» о расторжении контракта.
Отмечается, что этот шаг станет последним перед заключением контракта между Карло и мадридским клубом.
Анчелотти уже возглавлял «Реал» (2013-2015). Он завоевал с командой 4 трофея:
Обладатель Кубка Испании: 2013/14
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2013/14
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2014
Победитель Клубного чемпионата мира: 2014
Ранее пост главного тренера «Реала» покинул Зинедин Зидан.
Я предполагал, что в следующем году Эвертон будет биться за место в ЛЧ.
Мошири и Усманов скажут Пересу выкупи контракт. Или оштрафуют Анчи на круглую сумму. Который должен будет оплатить Реал.
Я предполагал, что в следующем году Эвертон будет биться за место в ЛЧ.
Мошири и Усманов скажут Пересу выкупи контракт. Или оштрафуют Анчи на круглую сумму. Который должен будет оплатить Реал.