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Анчелотти разрывает контракт с «Эвертоном». Он возглавит «Реал»

сегодня, 15:46

Карло Анчелотти в ближайшее время может вернуться в мадридский «Реал».

Журналист Фабрицио Романо в твиттере сообщает, что агенты 61-летнего специалиста ведут переговоры с «Эвертоном» о расторжении контракта.

Отмечается, что этот шаг станет последним перед заключением контракта между Карло и мадридским клубом.

Анчелотти уже возглавлял «Реал» (2013-2015). Он завоевал с командой 4 трофея:

Обладатель Кубка Испании: 2013/14
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2013/14
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2014
Победитель Клубного чемпионата мира: 2014

Ранее пост главного тренера «Реала» покинул Зинедин Зидан.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 18:51
Похоже, Карло уже не тот: начал в Ливерпуле неплохо, но на финише сдал позиции, а теперь, судя по всему, готов бросить на произвол судьбы начатое? Вообще-то, это не делает ему чести и является серьезным ударом по его репутации.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:48
Вот и отлично! Всяко лучше чем Конте, на мой взгляд. Жду возвращения Папы Карло в мадридский Реал!
azkan
azkan
сегодня в 18:46
Неужели Анчелотти сам хочет бросить недоделанную работу....ну не знаю. Романо авторитетный спец. Может правда.
Я предполагал, что в следующем году Эвертон будет биться за место в ЛЧ.
Мошири и Усманов скажут Пересу выкупи контракт. Или оштрафуют Анчи на круглую сумму. Который должен будет оплатить Реал.
dzvinka
dzvinka ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 18:24
    Over 9000
    Over 9000
    сегодня в 18:23
    долбоящеры, конте тут ходит рядом, а они тащут этого
    ну что ж, атлетико чемпион
    Kostya P.
    Kostya P.
    сегодня в 18:02
    После провала с Наполи и так себе результата с Эвертоном? Думаю , это одна из тысячи бесполезных новостей межсезонья.
    League1
    League1
    сегодня в 17:59
    Карло хорош, но Зидан всё же намного лучше.
    112910415
    112910415
    сегодня в 17:44
    жираф большой, ему видней !
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников
    сегодня в 17:41
    Ну давай тогда Гутмана вернём
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    сегодня в 17:36
    тут всё будет зависеть от Переса
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ sv_1969 (раскрыть)
    сегодня в 17:20, ред.
    Ладно, проехали...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 17:01
    Врядли Карло полноценно заменит Зидана.
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 16:38
    Если это так, то вряд ли Реалу это пойдёт на пользу. Анчи уже не тот, он как Моуриньо уже не приносит результат с устаревшими взглядами на футбол.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 16:33
    Агенты свою работу сделают.
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан
    сегодня в 16:24
    Мля что за бред
    Верг
    Верг
    сегодня в 16:23
    Так Карло сбитый летчик сейчас, с Эвертоном он полностью провалился, ничего нового не придумал
    Lewa2708
    Lewa2708
    сегодня в 16:15
    Наверняка, хочет взять чемпионат, чтобы было 5/5 топ чемпионатов)
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ sv_1969 (раскрыть)
    сегодня в 16:12
    Правила - это прерогатива сайта. И пора бы всем усвоить :
    а) Соккер всегда прав .
    б) Если кому то кажется, что соккер неправ , смотри пункт "а".
    sv_1969
    sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 16:09
    Не надоело ? Ну пиши ты больше коментов!У тебя ведь хорошо получается!Я вот не пишу , но получилось выиграть группу!Знаю что с тем же Leha или Федором мне это было трудно сделать!Но ничего , стараюсь! Вместо того чтобы в КП писАть, написал бы пяток комментов)
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 16:06
    Ради Реала и собственной выгоды,бросил клуб!
    sv_1969
    sv_1969 ответ Q-J-G (раскрыть)
    сегодня в 16:01
    Да утомили этой бодягой))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 15:59
    Вот это поворот событий...
    Hamman
    Hamman
    сегодня в 15:54
    Если это правда, то это лучший из возможных вариантов!
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 15:50
    В принципе, можно понять его желание перейти в топ-клуб. "Наполи", "Эвертон" все-таки для трехкратного обладателя Ушастика малы)
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