Анчелотти разрывает контракт с «Эвертоном». Он возглавит «Реал»

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сегодня, 15:46

в ближайшее время может вернуться в мадридский «Реал».

Журналист Фабрицио Романо в твиттере сообщает, что агенты 61-летнего специалиста ведут переговоры с «Эвертоном» о расторжении контракта.

Отмечается, что этот шаг станет последним перед заключением контракта между Карло и мадридским клубом.

Анчелотти уже возглавлял «Реал» (2013-2015). Он завоевал с командой 4 трофея:

Обладатель Кубка Испании: 2013/14

Победитель Лиги чемпионов УЕФА : 2013/14

Обладатель Суперкубка УЕФА : 2014

Победитель Клубного чемпионата мира: 2014

Ранее пост главного тренера «Реала» покинул Зинедин Зидан.