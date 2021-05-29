Лёв отреагировал на слухи о работе в «Реале»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв, который покинет национальную команду после Евро-2020, прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Реал».
Нет, я не возглавлю «Реал». Этим летом я не буду тренировать ни один клуб.
Кроме того, стало известно, что президент «Реала» Флорентино Перес никогда не рассматривал Лёва в качестве кандидата на должность тренера мадридского клуба.
Сделать для себя выводы и сделать новые корректировки для будущей работы.
Сделать для себя выводы и сделать новые корректировки для будущей работы.