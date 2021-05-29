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Лёв отреагировал на слухи о работе в «Реале»

вчера, 14:53

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв, который покинет национальную команду после Евро-2020, прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Реал».

Нет, я не возглавлю «Реал». Этим летом я не буду тренировать ни один клуб.

Кроме того, стало известно, что президент «Реала» Флорентино Перес никогда не рассматривал Лёва в качестве кандидата на должность тренера мадридского клуба.

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Все комментарии
Loko best 1
Loko best 1 ответ rain07 (раскрыть)
вчера в 20:32
Да Перес разберётся,вы не переживайте на этот счёт.В этой ЛЧ Реал вас тоже без ВАРа обыграл???
rain07
rain07 ответ Loko best 1 (раскрыть)
вчера в 20:04
Перес пусть тренирует, в своей лиге, без ВАРа трофеев будет куча
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 16:54
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao
    вчера в 16:42
    Отлично, аллегри возглавил юве, лев не будет. Походу выбор будет между Конте и Почеттино
    Loko best 1
    Loko best 1
    вчера в 16:17
    Да какой ему Реал???Он на уровне клубов чего вообще достиг,кого тренировал???Реалу нужен опытный,маститый специалист,а не новичек вроде Лева!!!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 15:48
    Лёв если даже примет клуб то скорее это будет немецкий клуб а так видно человек хочет годик посвятить семье.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 15:02, ред.
    Правильное решение, надо отдохнуть после сборной.
    Сделать для себя выводы и сделать новые корректировки для будущей работы.
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