Лёв отреагировал на слухи о работе в «Реале»

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вчера, 14:53

Главный тренер сборной Германии , который покинет национальную команду после Евро-2020, прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Реал».

Нет, я не возглавлю «Реал». Этим летом я не буду тренировать ни один клуб.

Кроме того, стало известно, что президент «Реала» Флорентино Перес никогда не рассматривал Лёва в качестве кандидата на должность тренера мадридского клуба.