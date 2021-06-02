ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2021

Фабьянски: «Россия — очень хорошая команда. На поле был сильный состав»

сегодня, 01:39
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Вратарь «Вест Хэма» и сборной Польши Лукаш Фабьянски подвёл итоги контрольного матча с Россией (1:1).

Мы играли против сильного соперника. Россия — очень хорошая команда, которая выставила сильный состав. Наш старт — ранний гол и давление на соперника — был положительным знаком. Затем мы слишком явно отдали им инициативу и немного пассивно действовали в защите.

Казалось, что во втором тайме мы будто бы лучше понимали и контролировали игру. Нам немного не хватало последнего паса.

Мне немного не повезло в моменте с пропущенным голом.

Взаимодействие команды было на хорошем уровне. Мы очень оптимистичны. Если взглянуть хотя бы на сегодняшнюю игру во втором тайме, можно увидеть, что команда делает успехи в приобретении уверенности. Мы будем готовы к Евро.

Все новости
Шверчок: «Счастлив забить свой первый гол за сборную Польши»
Сегодня, 03:46 Комментарии0
Соуза: «Российские игроки всегда очень техничны и физически сильны»
Сегодня, 02:39 Комментарии2
Трент — о попадании в заявку сборной Англии: «Всегда верь в себя»
Вчера, 22:38 ФотоКомментарии3
Анчелотти: «Возвращение в „Реал“ — правильный шаг в моей карьере»
Вчера, 20:34 Комментарии7
Тебас — о Суперлиге: «„Реал“, „Барса“ и „Ювентус“ могут остаться без ЛЧ»
Вчера, 18:33 Комментарии29
Ковалевски: «Россия и Польша закончат матч результативной ничьей»
Вчера, 17:23 ФотоКомментарии3
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100