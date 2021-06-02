Фабьянски: «Россия — очень хорошая команда. На поле был сильный состав»

Вратарь «Вест Хэма» и сборной Польши подвёл итоги контрольного матча с Россией (1:1).

Мы играли против сильного соперника. Россия — очень хорошая команда, которая выставила сильный состав. Наш старт — ранний гол и давление на соперника — был положительным знаком. Затем мы слишком явно отдали им инициативу и немного пассивно действовали в защите.

Казалось, что во втором тайме мы будто бы лучше понимали и контролировали игру. Нам немного не хватало последнего паса.

Мне немного не повезло в моменте с пропущенным голом.

Взаимодействие команды было на хорошем уровне. Мы очень оптимистичны. Если взглянуть хотя бы на сегодняшнюю игру во втором тайме, можно увидеть, что команда делает успехи в приобретении уверенности. Мы будем готовы к Евро.