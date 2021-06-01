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Анчелотти: «Возвращение в „Реал“ — правильный шаг в моей карьере»

сегодня, 20:34

Карло Анчелотти прокомментировал подписание контракта с «Реалом» и попрощался с «Эвертоном». Сегодня итальянский специалист был официально объявлен в качестве нового главного тренера мадридского клуба.

Я хотел бы поблагодарить совет директоров, игроков и «Эвертон» за огромную поддержку, которую они оказали мне во время моего пребывания в клубе. Я очень уважаю всех, кто связан с «Эвертоном», и надеюсь, что они смогут реализовать те захватывающие возможности, которые открываются перед ними. Хотя мне понравилось работать в «Эвертоне», мне представилась неожиданная возможность, которая, я считаю, является правильным шагом для меня и моей семьи в настоящее время.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 21:52
Насколько правильный шаг покажет время.
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 21:31
Если игроки выздоровеют, и Мбаппе приедет, с учетом прокачанных молодых у Реала топ команда. Только вот не верится в здоровье Азара.
drug01
drug01
сегодня в 21:19
Желаем новых побед
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:14
Это сильный ход Реала
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:43
Возвращение в Реал это несомненно вызов для Анчелотти!Учитывая ситуацию суперлигой , пандемией и долгами Перес не купит всех кого захочет Карло и думаю он это понимает!Барса и Атлетико не дремлют! Думаю нас ждет интересный сезон в Ла Лиге!
shlomo
shlomo
сегодня в 20:35
Ну удачи....думаю, что получится
beefs
beefs
сегодня в 20:35
будем поглядеть, будущее покажет...
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