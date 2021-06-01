Анчелотти: «Возвращение в „Реал“ — правильный шаг в моей карьере»

прокомментировал подписание контракта с «Реалом» и попрощался с «Эвертоном». Сегодня итальянский специалист был официально объявлен в качестве нового главного тренера мадридского клуба.

Я хотел бы поблагодарить совет директоров, игроков и «Эвертон» за огромную поддержку, которую они оказали мне во время моего пребывания в клубе. Я очень уважаю всех, кто связан с «Эвертоном», и надеюсь, что они смогут реализовать те захватывающие возможности, которые открываются перед ними. Хотя мне понравилось работать в «Эвертоне», мне представилась неожиданная возможность, которая, я считаю, является правильным шагом для меня и моей семьи в настоящее время.