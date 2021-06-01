Ковалевски: «Россия и Польша закончат матч результативной ничьей»

Бывший голкипер «Спартака» посетил тренировку сборной России, а также поделился мнением о предстоящем матче национальной команды против сборной Польши.

Пришел на тренировку сборной России, так как есть возможность встретиться со Станиславом Саламовичем и его людьми, с которыми я тоже раньше работал. Очень рад с ними увидеться. Этот матч между командами будет для меня очень эмоционально интересным. Как закончится сегодняшний матч? Чтобы все были довольны, чтобы оба тренера сборных получили большой объем информации по своим командам и их готовности к турниру. По результату пусть будет результативная ничья со счетом 2:2, чтобы болельщиков порадовать хорошим открытым футболом.

Буду не только переживать за сборную России на чемпионате Европы, но и буду наблюдать за командой в качестве эксперта на телевидении, как она будет сражаться в группе с серьезными соперниками.