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Ковалевски: «Россия и Польша закончат матч результативной ничьей»

сегодня, 17:23
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия21:45 Не начался

Бывший голкипер «Спартака» Войцех Ковалевски посетил тренировку сборной России, а также поделился мнением о предстоящем матче национальной команды против сборной Польши.

Пришел на тренировку сборной России, так как есть возможность встретиться со Станиславом Саламовичем и его людьми, с которыми я тоже раньше работал. Очень рад с ними увидеться. Этот матч между командами будет для меня очень эмоционально интересным. Как закончится сегодняшний матч? Чтобы все были довольны, чтобы оба тренера сборных получили большой объем информации по своим командам и их готовности к турниру. По результату пусть будет результативная ничья со счетом 2:2, чтобы болельщиков порадовать хорошим открытым футболом.

Буду не только переживать за сборную России на чемпионате Европы, но и буду наблюдать за командой в качестве эксперта на телевидении, как она будет сражаться в группе с серьезными соперниками.

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David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 18:05
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Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 18:01
Великое противостояние двух суперфорвардов современности:
1. Роберт Левандовский - более 50 голов за сезон.
2. Артем Дзюба - более 50 интервью за сезон и покер в ворота "Тамбова".
Результативная ничья - наиболее вероятный результат.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:57
Вполне возможен такой результат.
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