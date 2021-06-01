Тебас — о Суперлиге: «„Реал“, „Барса“ и „Ювентус“ могут остаться без ЛЧ»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением об идеи создания Суперлиги.
Идея создания Суперлиги давно является мечтой Флорентино Переса. Это не проблема коронавируса, как нам пытались рассказать. Концепция не умерла. Они хотят, чтобы всё вращалось вокруг больших клубов, а все остальные преклонялись перед ними.
«Реалу» и «Барселоне» следует опасаться. Не хочу представить Лигу чемпионов без них, но это может произойти. Лига чемпионов может пройти без «Ювентуса», «Реала» и «Барселоны». Им следует опасаться.
А клубы АПЛ если кто ругает, так стоит подумать, что АПЛ и так по сути Сурпелига - там много топовых команд. Состав середняка Эвертона на голову круче, чем состав условных Наполи или Реала Сосьедад, борющихся за еврокубки в своих чемпионатах. Да и по финансовым возможностям клубы АПЛ на ту же голову, а то и на две выше соответствующих им по месту в таблице клубов из других чемпионатов. Я лично вообще не понял зачем английские клубы сунулись в Супрелигу, они сами, без всякой конфронтации с УЕФА, доведут за пару-тройку лет АПЛ до этой самой Суперлиги уже без всяких оговорок.
А клубы АПЛ если кто ругает, так стоит подумать, что АПЛ и так по сути Сурпелига - там много топовых команд. Состав середняка Эвертона на голову круче, чем состав условных Наполи или Реала Сосьедад, борющихся за еврокубки в своих чемпионатах. Да и по финансовым возможностям клубы АПЛ на ту же голову, а то и на две выше соответствующих им по месту в таблице клубов из других чемпионатов. Я лично вообще не понял зачем английские клубы сунулись в Супрелигу, они сами, без всякой конфронтации с УЕФА, доведут за пару-тройку лет АПЛ до этой самой Суперлиги уже без всяких оговорок.