Тебас — о Суперлиге: «„Реал“, „Барса“ и „Ювентус“ могут остаться без ЛЧ»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением об идеи создания Суперлиги.

Идея создания Суперлиги давно является мечтой Флорентино Переса. Это не проблема коронавируса, как нам пытались рассказать. Концепция не умерла. Они хотят, чтобы всё вращалось вокруг больших клубов, а все остальные преклонялись перед ними.

«Реалу» и «Барселоне» следует опасаться. Не хочу представить Лигу чемпионов без них, но это может произойти. Лига чемпионов может пройти без «Ювентуса», «Реала» и «Барселоны». Им следует опасаться.