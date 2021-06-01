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Тебас — о Суперлиге: «„Реал“, „Барса“ и „Ювентус“ могут остаться без ЛЧ»

сегодня, 18:33

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением об идеи создания Суперлиги.

Идея создания Суперлиги давно является мечтой Флорентино Переса. Это не проблема коронавируса, как нам пытались рассказать. Концепция не умерла. Они хотят, чтобы всё вращалось вокруг больших клубов, а все остальные преклонялись перед ними.

«Реалу» и «Барселоне» следует опасаться. Не хочу представить Лигу чемпионов без них, но это может произойти. Лига чемпионов может пройти без «Ювентуса», «Реала» и «Барселоны». Им следует опасаться.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 19:25
Так и есть)
112910415
112910415
сегодня в 19:18
худой мир лучше !
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 19:16
Да что то никто в четвертьфинале ЛЧ уже не наблюдал такие суперклубы как Барса и Ювентус!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:10
Трусят созревшую грушу!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 19:08, ред.
Да был конечно...
Там все.....Никита, Стас, Дидье, Турбо и Дюша Метёлкин....
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 19:05
Не сказать чтобы Перес был жадным - именно он первым в мире стал закупать звёзд за дорого, Зидан это как никто другой знает. Но в то же время испанец хочет получать больше всех, не особо взирая на спортивный принцип. Думается, что Пересу не важно итоговое место Реала в новой Суперлиге, главное чтобы карман раздуло от денег.
А клубы АПЛ если кто ругает, так стоит подумать, что АПЛ и так по сути Сурпелига - там много топовых команд. Состав середняка Эвертона на голову круче, чем состав условных Наполи или Реала Сосьедад, борющихся за еврокубки в своих чемпионатах. Да и по финансовым возможностям клубы АПЛ на ту же голову, а то и на две выше соответствующих им по месту в таблице клубов из других чемпионатов. Я лично вообще не понял зачем английские клубы сунулись в Супрелигу, они сами, без всякой конфронтации с УЕФА, доведут за пару-тройку лет АПЛ до этой самой Суперлиги уже без всяких оговорок.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:04
Самое главное для Переса быть главным, и неважно как !!! Это уже по моему никто не может понять, или это клиника или что-то совершенно другое...
Жасур Баратов
Жасур Баратов
сегодня в 19:01
Просто УЕФА всех клубов взял рабство шаг правой шаг левый сразу санкциями где был УЕФА когда Шейх купил у Барселона Неймару якобы Неймар сам заплатил 222 лям
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:00
Это не Реал,Барса и Юве останутся без ЛЧ......
А ЛЧ останется без Реала,Барсы и Юве....

И неизвестно кто больше потеряет....
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:51
Зря кочевряжатся , их ждет :

particular
particular ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 18:49
    allemz
    allemz ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 18:49
    У английских клубов есть болельщики с яйцами, чего не скажешь о других...
    Афера фигово продуманная и провальная, а без английского фанатского трафика этим троим только мелочи соскребать, не говоря уже о том, что единственный моргановский кошелек уже не помощник. Поэтому так беспомощно показушно плеваться на УЕФА и называть англичан кидками - как минимум нелепо. Эти трое сами себя закапывают.
    протон1
    протон1
    сегодня в 18:47
    интересно д. дрогба был на стадионе в финале лч кто в курсах?
    протон1
    протон1
    сегодня в 18:47
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 18:38
    Надо их проучить...
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 18:38
    скорее всего так и будет...втроем,после кидка англичан, уже ничего не сделать
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