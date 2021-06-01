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Лапорта: «Месси не волнуют деньги. Он хочет конкурентоспособную „Барсу“»

сегодня, 16:35

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ходе работы над продлением контракта форварда Лионеля Месси.

Мы беседуем с Лео, все идет хорошо. Эта ситуация не зависит от аудита. Итоги [финансового] года более или менее мы уже контролируем. Когда мы закончим аудит, у нас будет больше данных, но все уже запланировано.

Я убежден, что Месси хотел бы сыграть с Агуэро, как и говорил Кун. Это не вопрос денег, Месси относится к этому с пониманием. Он очень хочет видеть конкурентоспособную команду, брать трофеи, побеждать в Лиге чемпионов.

Наши трансферы касаются и переговоров с Месси. Мы очень им дорожим.

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311
311
сегодня в 19:02
Если бы я столько получал, они бы тоже не волновали меня!)
Aleks Captain
Aleks Captain
сегодня в 18:37, ред.
Устал считать ,циферблат на калькуляторе не резиновый!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:12
Задумка и пиар составлен в лучших традициях полит технологий Выборы - 2021.в России...
David Young
David Young
сегодня в 17:19
Если бы Лионеля Месси действительно не волновали деньги, то он бы пошёл на снижение своей огромной заработной платы во благо своего клуба. Но деньги его волнуют.

Барселона его тоже волнует, она очень важна для него, но одно другое не исключает, одно другому может мешать, но в данном случае это не очень и мешает, так как всегда в итоге клуб и его легенда договариваются о новых условиях контракта. У Барселоны сейчас тяжёлые времена, в первую очередь финансово, но вряд ли отношения между футбольным клубом Барселоной и одной из главных его исторических легенд сильно изменятся, скорее всего Лионель завершит карьеру именно там, или же уйдёт уже на самом закате карьеры.

Предстоит увидеть как сложится будущее ФК Барселона и Лионеля Месси, не всё зависит от них, но действия руководства клуба и самого влиятельного и известного из ныне играющих за него футболистов будут важным фактором до тех пор пока эти двусторонние отношения существуют в том виде в котором они существуют сейчас.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 17:12
Чела с зп поллярда в год не волнуют деньги, ок.
An Jo
An Jo
сегодня в 17:06
Не волнуют)))))))))))))))))))))) Минутка юмора прям.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:03
От денег много пыли дома...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:03
Ахахах!!! Сказка про белого бычка.
Mangur
Mangur
сегодня в 16:47
Месси не бог, но вертит Барселоной
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:40
Может и не волнуют :
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:37
При всем уважении к Лео!Это бред)
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