Лапорта: «Месси не волнуют деньги. Он хочет конкурентоспособную „Барсу“»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ходе работы над продлением контракта форварда .

Мы беседуем с Лео, все идет хорошо. Эта ситуация не зависит от аудита. Итоги [финансового] года более или менее мы уже контролируем. Когда мы закончим аудит, у нас будет больше данных, но все уже запланировано.

Я убежден, что Месси хотел бы сыграть с Агуэро, как и говорил Кун. Это не вопрос денег, Месси относится к этому с пониманием. Он очень хочет видеть конкурентоспособную команду, брать трофеи, побеждать в Лиге чемпионов.

Наши трансферы касаются и переговоров с Месси. Мы очень им дорожим.