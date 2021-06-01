Лапорта: «Месси не волнуют деньги. Он хочет конкурентоспособную „Барсу“»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ходе работы над продлением контракта форварда Лионеля Месси.
Мы беседуем с Лео, все идет хорошо. Эта ситуация не зависит от аудита. Итоги [финансового] года более или менее мы уже контролируем. Когда мы закончим аудит, у нас будет больше данных, но все уже запланировано.
Я убежден, что Месси хотел бы сыграть с Агуэро, как и говорил Кун. Это не вопрос денег, Месси относится к этому с пониманием. Он очень хочет видеть конкурентоспособную команду, брать трофеи, побеждать в Лиге чемпионов.
Наши трансферы касаются и переговоров с Месси. Мы очень им дорожим.
Барселона его тоже волнует, она очень важна для него, но одно другое не исключает, одно другому может мешать, но в данном случае это не очень и мешает, так как всегда в итоге клуб и его легенда договариваются о новых условиях контракта. У Барселоны сейчас тяжёлые времена, в первую очередь финансово, но вряд ли отношения между футбольным клубом Барселоной и одной из главных его исторических легенд сильно изменятся, скорее всего Лионель завершит карьеру именно там, или же уйдёт уже на самом закате карьеры.
Предстоит увидеть как сложится будущее ФК Барселона и Лионеля Месси, не всё зависит от них, но действия руководства клуба и самого влиятельного и известного из ныне играющих за него футболистов будут важным фактором до тех пор пока эти двусторонние отношения существуют в том виде в котором они существуют сейчас.
Барселона его тоже волнует, она очень важна для него, но одно другое не исключает, одно другому может мешать, но в данном случае это не очень и мешает, так как всегда в итоге клуб и его легенда договариваются о новых условиях контракта. У Барселоны сейчас тяжёлые времена, в первую очередь финансово, но вряд ли отношения между футбольным клубом Барселоной и одной из главных его исторических легенд сильно изменятся, скорее всего Лионель завершит карьеру именно там, или же уйдёт уже на самом закате карьеры.
Предстоит увидеть как сложится будущее ФК Барселона и Лионеля Месси, не всё зависит от них, но действия руководства клуба и самого влиятельного и известного из ныне играющих за него футболистов будут важным фактором до тех пор пока эти двусторонние отношения существуют в том виде в котором они существуют сейчас.