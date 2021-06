Саутгейт — о травме Александера-Арнольда: «Нехорошее предчувствие»

Главный тренер сборной Англии после победы над Австрией в товарищеском матче (1:0) прокомментировал травму своего подопечного, защитника «Ливерпуля» .

A day after being named to England’s Euro 2020 squad, Trent Alexander-Arnold was forced out of their friendly against Austria with an injury 💔 pic.twitter.com/PzHWOQoT1Z