Азар пропустит первый товарищеский матч сборной Бельгии

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сегодня, 18:43

Главный тренер сборной Бельгии сообщил, что нападающий «Реала» не сыграет в товарищеском матче со сборной Греции, который состоится завтра. Форвард продолжает восстановление после травмы.

Нам с Азаром нужно было выбрать матч для его возвращения на поле. Для Эдена было бы не лучшим решением сыграть две игры за три дня. Он, вероятно, сыграет 45 минут в воскресенье [с Хорватией]. Таков наш план.

Таким образом, Азар должен появиться на поле в матче со сборной России, который состоится 12 июня. Эден не играл за сборную Бельгии с 2019 года из-за травм.