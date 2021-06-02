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Азар пропустит первый товарищеский матч сборной Бельгии

сегодня, 18:43
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб ГрецияГрецияЗавтра в 21:45 Не начался

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил, что нападающий «Реала» Эден Азар не сыграет в товарищеском матче со сборной Греции, который состоится завтра. Форвард продолжает восстановление после травмы.

Нам с Азаром нужно было выбрать матч для его возвращения на поле. Для Эдена было бы не лучшим решением сыграть две игры за три дня. Он, вероятно, сыграет 45 минут в воскресенье [с Хорватией]. Таков наш план.

Таким образом, Азар должен появиться на поле в матче со сборной России, который состоится 12 июня. Эден не играл за сборную Бельгии с 2019 года из-за травм.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 19:55
Если бы остался в Челси могло быть по другому! Я об этом, к Реалу в данном случае вопросов нет.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:36
Его стоит поберечь.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:34
Может и с нами не сыграет!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 19:06
А в чём переход в Реал ошибочный? Он не потянул сам. Будь на месте Реала любой другой клуб, было бы то же самое. Игрок перестал быть игроком.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 18:56
Не согласен. Лучше бы он с Россией вышел в стартовом составе и сыграл весь матч. Тогда бы был бы шанс выиграть центр поля.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:53
Азар кончился!
Конечно подкосили травмы, потом ошибочный переход в Реал.
Не произойдёт чуда и так же обещания тренера Бельгии о лучшем игроке ЧЕ Азаре.
Азар не вернётся на свой уровень.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:50
Лучше бы он с Россией пропустил...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:47
Не везёт парню
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