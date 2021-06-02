Азар пропустит первый товарищеский матч сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил, что нападающий «Реала» Эден Азар не сыграет в товарищеском матче со сборной Греции, который состоится завтра. Форвард продолжает восстановление после травмы.
Нам с Азаром нужно было выбрать матч для его возвращения на поле. Для Эдена было бы не лучшим решением сыграть две игры за три дня. Он, вероятно, сыграет 45 минут в воскресенье [с Хорватией]. Таков наш план.
Таким образом, Азар должен появиться на поле в матче со сборной России, который состоится 12 июня. Эден не играл за сборную Бельгии с 2019 года из-за травм.
Конечно подкосили травмы, потом ошибочный переход в Реал.
Не произойдёт чуда и так же обещания тренера Бельгии о лучшем игроке ЧЕ Азаре.
Азар не вернётся на свой уровень.
Конечно подкосили травмы, потом ошибочный переход в Реал.
Не произойдёт чуда и так же обещания тренера Бельгии о лучшем игроке ЧЕ Азаре.
Азар не вернётся на свой уровень.