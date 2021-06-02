Александер-Арнольд получил травму в матче со сборной Австрии

1622667457

вчера, 23:57

Защитник «Ливерпуля» получил повреждение в составе сборной Англии в товарищеском матче против сборной Австрии (1:0).

Футболист смог доиграть встречу до финального свистка, однако в концовке матча сидел на газоне, держась за ногу. В скором времени пресс-служба сборной Англии должна будет сообщить о состоянии защитника.

Ранее ходили слухи о том, что Трент мог не попасть в заявку «трёх львов» на Евро-2020, однако игрок «Ливерпуля» оказался в окончательном списке национальной команды.