Александер-Арнольд получил травму в матче со сборной Австрии

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд получил повреждение в составе сборной Англии в товарищеском матче против сборной Австрии (1:0).
Футболист смог доиграть встречу до финального свистка, однако в концовке матча сидел на газоне, держась за ногу. В скором времени пресс-служба сборной Англии должна будет сообщить о состоянии защитника.
Ранее ходили слухи о том, что Трент мог не попасть в заявку «трёх львов» на Евро-2020, однако игрок «Ливерпуля» оказался в окончательном списке национальной команды.