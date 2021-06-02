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Дворкович: «Выход сборной из группы будет удовлетворительным результатом»

сегодня, 15:02

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович считает, что выход футболистов сборной России в плей-офф чемпионата Европы будет для них удовлетворительным результатом.

Что касается состава, то надо доверять главному тренеру. Считаю, он сумеет привести команду к оптимально возможной форме. Он подбирает игроков по определенным критериям, в том числе на основе глубокой индивидуальной аналитики. Выбор [Станислава] Черчесова основан на очень серьезном анализе, по каждой позиции, по каждому игроку.

Выход из группы будет удовлетворительным результатом. Хорошим результатом станет, если наша сборная пройдет один раунд плей-офф.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:26
Если наша сборная пройдёт один раунд плей-офф можно будет заказывать банкет в Большом Кремлёвском Зале по случаю вручения игрокам почётного звания Заслуженных Мастеров Спорта, а у кого уже есть, то ордена за Заслуги перед Отечеством.
drug01
drug01
сегодня в 15:15
Большего ничего не будет
David Young
David Young
сегодня в 15:14, ред.
На мой взгляд, удовлетворительным-хорошим результатом станет проход в плей-офф через третье место. А выход из группы через второе или первое место станет уже очень хорошим результатом. Тогда как пройти даже одного соперника в плей-офф станет отличным результатом.

В то время как проиграть все три матча станет ужасным результатом, ни разу не выиграть - очень плохим, все три раза сыграть вничью - плохим-посредственным. В общем любой вариант с отсутствием выхода из группы станет отрицательным и провалом, степень провала, впрочем, может быть очень разная.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:11
Если шахматист сказал что будет хорошим результатом значит результат будет.
ОПС
ОПС
сегодня в 15:08
Мы все на это надеемся.
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