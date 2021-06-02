Дворкович: «Выход сборной из группы будет удовлетворительным результатом»

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович считает, что выход футболистов сборной России в плей-офф чемпионата Европы будет для них удовлетворительным результатом.
Что касается состава, то надо доверять главному тренеру. Считаю, он сумеет привести команду к оптимально возможной форме. Он подбирает игроков по определенным критериям, в том числе на основе глубокой индивидуальной аналитики. Выбор [Станислава] Черчесова основан на очень серьезном анализе, по каждой позиции, по каждому игроку.
Выход из группы будет удовлетворительным результатом. Хорошим результатом станет, если наша сборная пройдет один раунд плей-офф.
В то время как проиграть все три матча станет ужасным результатом, ни разу не выиграть - очень плохим, все три раза сыграть вничью - плохим-посредственным. В общем любой вариант с отсутствием выхода из группы станет отрицательным и провалом, степень провала, впрочем, может быть очень разная.
В то время как проиграть все три матча станет ужасным результатом, ни разу не выиграть - очень плохим, все три раза сыграть вничью - плохим-посредственным. В общем любой вариант с отсутствием выхода из группы станет отрицательным и провалом, степень провала, впрочем, может быть очень разная.