Дворкович: «Выход сборной из группы будет удовлетворительным результатом»

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович считает, что выход футболистов сборной России в плей-офф чемпионата Европы будет для них удовлетворительным результатом.

Что касается состава, то надо доверять главному тренеру. Считаю, он сумеет привести команду к оптимально возможной форме. Он подбирает игроков по определенным критериям, в том числе на основе глубокой индивидуальной аналитики. Выбор [Станислава] Черчесова основан на очень серьезном анализе, по каждой позиции, по каждому игроку.

Выход из группы будет удовлетворительным результатом. Хорошим результатом станет, если наша сборная пройдет один раунд плей-офф.