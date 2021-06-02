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Шиманьски: «В России сильная лига, играть здесь интересно»

сегодня, 17:06

Полузащитник Себастьян Шиманьски прокомментировал продление контракта с «Динамо».

Мне в «Динамо» очень комфортно. Я вижу, как развивается клуб, кроме того, я сам хорошо расту здесь как футболист и личность. Болельщики даже признали меня лучшим игроком в сезоне – это невероятно и очень ценно. В России сильная лига, играть здесь интересно. Вместе с клубом мы пришли к выводу, что подписание нового контракта – самое лучшее решение. Я счастлив, что это произошло. У нас амбициозные цели и есть отличные возможности для их реализации. Со своей стороны приложу все силы для их достижения.

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Все комментарии
Тарасовские мечты
Тарасовские мечты
сегодня в 17:38
А зарплата еще интересней.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 17:36, ред.
Насчёт сильной лиги это конечно Шиманьски преувеличил, нет ну конечно уровень РПЛ выше польской лиги Экстракласса, но всё же его цель играть в клубах ТОП-5 Евролигах, куда ему из России будет проще перебраться. Для этого ему необходимо будет вместе с Динамо пробиться в Еврокубки, а там обратить на себя внимание европейских скаутов и осуществить свою мечту. Либо через сборную, опять же только благодаря отличной игре в составе Динамо. И для этого у него в Москве созданы все условия.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:12
Лига то сильная только играют слабовато.
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