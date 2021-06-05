35-летний Йилмаз — лучший игрок сезона в «Лилле»

Нападающий Бурак Йилмаз признан лучшим игроком «Лилля» в сезоне-2020/21, который стал для «догов» чемпионским. За 35-летнего турка проголосовали 52,5% болельщиков.
На втором месте оказался голкипер Мик Меньян (28,7%), недавно перешедший в «Милан», а третью строчку занял полузащитник Бенжамин Андре (9,6%).
В минувшем сезоне Йилмаз забил 18 голов и сделал 5 результативных передач в 33 матчах за «Лилль» во всех турнирах.
🔴 Burak Yilmaz élu Dogue de la saison by @boulanger 🏆— LOSC (@losclive) June 4, 2021
Tebrikler @yilmazburak17 ❤