35-летний Йилмаз — лучший игрок сезона в «Лилле»

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05 июня 2021, 04:51

Нападающий признан лучшим игроком «Лилля» в сезоне-2020/21, который стал для «догов» чемпионским. За 35-летнего турка проголосовали 52,5% болельщиков.

На втором месте оказался голкипер (28,7%), недавно перешедший в «Милан», а третью строчку занял полузащитник (9,6%).

В минувшем сезоне Йилмаз забил 18 голов и сделал 5 результативных передач в 33 матчах за «Лилль» во всех турнирах.