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35-летний Йилмаз — лучший игрок сезона в «Лилле»

05 июня 2021, 04:51

Нападающий Бурак Йилмаз признан лучшим игроком «Лилля» в сезоне-2020/21, который стал для «догов» чемпионским. За 35-летнего турка проголосовали 52,5% болельщиков.

На втором месте оказался голкипер Мик Меньян (28,7%), недавно перешедший в «Милан», а третью строчку занял полузащитник Бенжамин Андре (9,6%).

В минувшем сезоне Йилмаз забил 18 голов и сделал 5 результативных передач в 33 матчах за «Лилль» во всех турнирах.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
05 июня в 13:24
«Лилль» был шикарен в этом сезоне. Жаль, что команду распродают.
Van Vanovich
Van Vanovich
05 июня в 09:14
Депай должен быть на втором месте с его количеством забитых голов (хотя он не чистый нападающий) и ассистов.
Van Vanovich
Van Vanovich
05 июня в 09:13
Молодец! Ему 35 и пол сезона он пропустил. А где распиаренный Мбаппе или Неймар?))
galem72
galem72
05 июня в 09:10
Несомненно! Под завязь карьеры Бурак просто звездит в Догах.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июня в 07:00
Есть ещё порох в пороховницах...
ДАША Д
ДАША Д
05 июня в 06:39
Утер нос парижским миллионерам.
нечитайло
нечитайло
05 июня в 05:32
Звёздный час
Gahi
Gahi
05 июня в 05:02, ред.
Во-первых, поздравляем Бурака с замечательным результатом игры команды и его вклад в чемпионство Лилля. У Вас опечатка ему не 52 года, а только 35 надеемся что он ещё поиграет до своих лет. Ваша шутка удалась почему-то сразу вспомнил Юрия Жиркова. Молодцы, Удачи.
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