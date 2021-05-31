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Лукаку — лучший игрок минувшего сезона Серии А

вчера, 19:47

Серия А продолжает раздавать индивидуальные награды лучшим футболистам минувшего сезона.

Лучшим игроком прошедшей кампании признан нападающий «Интера» Ромелу Лукаку. В минувшем сезоне бельгиец провел 36 матчей в чемпионате Италии, забил 24 гола и сделал 10 голевых передач.

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Все комментарии
Kostya P.
Kostya P.
вчера в 21:00
Безоговорочно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:55
Вообще бесспорно, Лукаку пушка !!!
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 20:14
Спасибо большое!!!👍✊
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:07
Матч завершён в дополнительное время.

3) Ставки на кубковые матчи принимаются на основное время (2 тайма по 45 минут)

Основные правила:
https://www.soccer.ru/game?from=tab
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:00
Доброго времени суток Всем.
Посмотрите пожалуйста мою ставку , что-то здесь не так.
Илья85
Илья85
вчера в 19:51
Лукаку лучший игрок,но при этом не лучший нападающий . Во дела! А какая у него позиция ,может кто подскажет?)))
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