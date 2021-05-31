Лукаку — лучший игрок минувшего сезона Серии А

Серия А продолжает раздавать индивидуальные награды лучшим футболистам минувшего сезона.
Лучшим игроком прошедшей кампании признан нападающий «Интера» Ромелу Лукаку. В минувшем сезоне бельгиец провел 36 матчей в чемпионате Италии, забил 24 гола и сделал 10 голевых передач.
3) Ставки на кубковые матчи принимаются на основное время (2 тайма по 45 минут)
Основные правила:
https://www.soccer.ru/game?from=tab
3) Ставки на кубковые матчи принимаются на основное время (2 тайма по 45 минут)
Основные правила:
https://www.soccer.ru/game?from=tab
Посмотрите пожалуйста мою ставку , что-то здесь не так.
Посмотрите пожалуйста мою ставку , что-то здесь не так.