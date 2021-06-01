АПЛ объявила номинантов на звание лучшего игрока сезона

Английская Премьер-Лига объявила список номинантов, которые претендуют на звание лучшего игрока сезона.
В списке претендентов на награду значатся: полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, защитник «горожан» Рубен Диаш, хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, его коллеги по амплуа Мэйсон Маунт («Челси»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Томаш Соучек («Вест Хэм») и форварды Мохамед Салах («Ливерпуль») и Харри Кейн («Тоттенхэм»).
Ранее Диаш был признан лучшим игроком года в Англии по версии журналистов.
Для символической сборной не хватает номинанта с вратарской позиции, но видать в АПЛ голкиперы не достойны быть лучшими игроками этого сезона.
Для символической сборной не хватает номинанта с вратарской позиции, но видать в АПЛ голкиперы не достойны быть лучшими игроками этого сезона.
Кевина Де Брюйне , Мейсон Маунт ,Фернандеш, Кейн !!!
Кевина Де Брюйне , Мейсон Маунт ,Фернандеш, Кейн !!!