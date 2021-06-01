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АПЛ объявила номинантов на звание лучшего игрока сезона

сегодня, 13:31

Английская Премьер-Лига объявила список номинантов, которые претендуют на звание лучшего игрока сезона.

В списке претендентов на награду значатся: полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, защитник «горожан» Рубен Диаш, хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, его коллеги по амплуа Мэйсон Маунт («Челси»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Томаш Соучек («Вест Хэм») и форварды Мохамед Салах («Ливерпуль») и Харри Кейн («Тоттенхэм»).

Ранее Диаш был признан лучшим игроком года в Англии по версии журналистов.

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dzvinka
dzvinka
сегодня в 18:21
кто-то из Сити, ну либо Соучек, ну уж либо на самый край - орденоносный Харри))) ахахах
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 16:24
По мне так однозначно Гарик
Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 16:22
Рубэн
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 15:25
Думаю Кейн или Кевин.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 14:34
Кейна или Диаша выберут. По мне Бруно был лучше, но в конце из-за усталости сбавил.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:19
Диаш более всех удивил в этом сезоне)
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 14:17
Кейн, либо КДБ
ДСА
ДСА
сегодня в 14:06
Лучшим должен быть представитель чемпиона.
dimagas2
dimagas2 ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 13:59, ред.
Ну не сказал бы,конкретно в АПЛ Челси играло с переменным успехом ,как на качелях.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 13:58
Диаш скорее всего.
1bear
1bear
сегодня в 13:53
лучшим должен стать по праву игрок Челси !!!
allemz
allemz ответ я есть грут (раскрыть)
сегодня в 13:44
    stanichnik
    stanichnik ответ Свeтозар (раскрыть)
    сегодня в 13:44
    Доброго Здоровья, Светозар!
    Для символической сборной не хватает номинанта с вратарской позиции, но видать в АПЛ голкиперы не достойны быть лучшими игроками этого сезона.
    allemz
    allemz
    сегодня в 13:43
    Кейн не только лучшим бомбардиром стал, так ещё и по ассистам лучший
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 13:39
    Эсли брать за весь сезон, то отметил бы
    Кевина Де Брюйне , Мейсон Маунт ,Фернандеш, Кейн !!!
    beefs
    beefs
    сегодня в 13:33
    очень приличная компашка...
    я есть грут
    я есть грут
    сегодня в 13:33
    я не фанат МЮ но почему нет Ван-биссаки , провел сезон нормально
    Свeтозар
    Свeтозар
    сегодня в 13:32
    Хороший подбор игроков получился...символическая сборная
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