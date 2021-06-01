АПЛ объявила номинантов на звание лучшего игрока сезона

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сегодня, 13:31

Английская Премьер-Лига объявила список номинантов, которые претендуют на звание лучшего игрока сезона.

В списке претендентов на награду значатся: полузащитник «Манчестер Сити» , защитник «горожан» , хавбек «Манчестер Юнайтед» , его коллеги по амплуа («Челси»), («Астон Вилла»), («Вест Хэм») и форварды («Ливерпуль») и («Тоттенхэм»).

Ранее Диаш был признан лучшим игроком года в Англии по версии журналистов.