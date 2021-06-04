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«Ротор» объявил о переходе нападающего «Оренбурга» Чуканова

04 июня 2021, 11:21

Пресс-служба «Ротора» объявила о трансфере нападающего «Оренбурга» Андреа Чуканова.

Контракт с футболистом подписан на один год (с возможностью продления на ещё один сезон). Форвард родился в итальянском городе Козенца и жил там до 6 лет, играл за молодёжные команды «Химок» и «Локомотива». В 2015 году подписал контракт с «Тюменью», а в 2018 перешёл в «Оренбург». В 2021 году на правах аренды выступал за «Велес», проведя за московский клуб 11 матчей и забив 1 гол. Играл за молодежную сборную России U-19.

«Ротор» объявил о переходе нападающего «Оренбурга» Чуканова

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Борислaв
Борислaв
04 июня в 13:12
Так полузащитник или нап?.... непонятно...
ОПС
ОПС
04 июня в 11:50
Слабовато для нападающего забить 1 гол в 11 матчах.
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