«Ротор» объявил о переходе нападающего «Оренбурга» Чуканова

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04 июня 2021, 11:21

Пресс-служба «Ротора» объявила о трансфере нападающего «Оренбурга» .

Контракт с футболистом подписан на один год (с возможностью продления на ещё один сезон). Форвард родился в итальянском городе Козенца и жил там до 6 лет, играл за молодёжные команды «Химок» и «Локомотива». В 2015 году подписал контракт с «Тюменью», а в 2018 перешёл в «Оренбург». В 2021 году на правах аренды выступал за «Велес», проведя за московский клуб 11 матчей и забив 1 гол. Играл за молодежную сборную России U-19.