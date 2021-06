Рубен Диаш — лучший игрок АПЛ сезона-2020/21

Пресс-служба АПЛ сообщает, что защитник «Манчестер Сити» признан лучшим игроком сезона английской Премьер-Лиги.

Футболист «горожан» в номинации обошел 7 других футболистов, включая Харри Кейна и Мохамеда Салаха.

Announcing himself to the #PL in 𝘀𝘁𝘆𝗹𝗲 😎



👏 Introducing your 2020/21 @EASPORTSFIFA Player of the Season: @rubendias 👏#PLAwards pic.twitter.com/FCvr2Jg1w1