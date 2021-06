Пресс-служба Английской Премьер-Лиги объявила, что главный тренер «Манчестер Сити» признан лучшим тренером сезона.

«Горожане» завоевали золотые медали АПЛ в завершившемся сезоне, а защитник манчестерского клуба Рубен Диаш был признан лучшим игроком чемпионата.

🥇 Records broken and another #PL title claimed 🏆



Congratulations to Pep Guardiola, your 2020/21 @BarclaysFooty Manager of the Season#PLAwards pic.twitter.com/XWplFWvvZi