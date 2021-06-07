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Глава УАФ: «Разговоры о запрете формы сборной Украины беспочвенны»

вчера, 16:34

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал о том, как к нему пришла идея создания формы национальной команды с изображением очертаний страны.

Новая форма сборной Украины действительно вышла особенной! Об этом свидетельствует и мощный резонанс в СМИ и огромное количество положительных отзывов болельщиков в соцсетях. Расскажу, как возникла идея такого дизайна. Это произошло на историческом матче Украина — Португалия, в котором наша сборная обыграла действующего чемпиона Европы и обеспечила себе прямую путёвку на Евро-2020. Тогда у меня и возникла идея сохранить эту энергетику и передать её национальной команде на каждый матч, который будет проходить за пределами Украины, особенно на Евро. Верил, что очертания родной страны на форме помогут в этом. И очень рад, что не ошибся. Как в своё время не ошибся и с идеей разместить лозунг «Слава Украине!» на нынешнем варианте формы.

Очень приятно, что в целом новый дизайн формы получил большую поддержку на Украине и по всему миру. Очертания карты нашего государства и сборная объединили миллионы украинцев во всех уголках планеты. В этом и была главная идея! В то же время были обращения в УЕФА, чтобы запретить нашу форму. Понимая, насколько важно соблюдать при создании дизайна формы все международные правила, юридический департамент УАФ очень подробно отработал все юридические аспекты этого вопроса с соответствующими службами УЕФА, за что им очень благодарен. Это была довольно длительная и сложная работа. Ведь приходилось согласовывать каждый нюанс — от полутонов контуров к перемещению национального герба в центр. Но форма была согласована задолго до презентации, поэтому разговоры о возможном запрете со стороны УЕФА на её использование абсолютно беспочвенны. Это подтвердил и официальный комментарий УЕФА.

Команда Андрея Шевченко будет выступать на Евро-2020 с картой Украины, на которой конечно же присутствуют Крым, Донецк, Луганск и все-все-все наши города и села. А впервые в этой форме футболисты выйдут на поле уже сегодня, в контрольном матче с Кипром. Спасибо нашим болельщикам и средствам массовой информации за положительные отзывы и содействие в популяризации новой формы сборной. Слава Украине!

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