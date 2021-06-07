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Мацуев посетил тренировку сборной России

сегодня, 12:35

Народный артист РФ Денис Мацуев поделился впечатлением после посещения тренировки сборной России накануне старта Евро-2020.

Наш маэстро, дирижер в лице Станислава Саламовича, создает легкую атмосферу. Со стороны все выглядит непринужденно, но мы видим, как лепится команда, как она выстраивается и закладывается физический фундамент. Все понимают, что футболисты должны выйти на пик формы к Евро. Очень важны подводка и тактика к игре с бельгийцами. Это самое важное. Мы видим, какого уровня команда. Как с ней играть? Если Черчесова спросить, как играть третий концерт Рахманинова, то он бы ответил так же, как и я. Надо отдаться полностью, выполнить четкие установки тренерского штаба. Я уверен, что это возможно. Это одна из сильнейших сборных мира, но все с чистого лица. Сейчас любая команда может как выиграть, так и проиграть.

Я вижу по химии, которая здесь царит, что все идет по плану. Мы держим кулаки, что бы ни было, я всегда с нашей сборной. Настоящий болельщик проявляется не в годы триумфа, а когда нужно помогать команде.

Ранее лагерь сборной России посетил певец Филипп Киркоров и угодил в неловкую ситуацию, перепутав Магомеда Оздоева с Марио Фернандесом.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 13:02
еще один знаток пришел, когво сегодня не узнал..
David Young
David Young ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 13:00
Надо сказать что и это не станет такой уж неожиданностью. Но если брать второго указанного вами, то это практически полностью исключено, в причины вдаваться не буду.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:59
Верим в нашего маэстро игры на балалайке, профессора кислых щей, лучшего шашлычника страны и дирижера, размахивающего руками, что любой Дзюба позавидует. Вхождение в пятерку самых восокооплачиваемых тренеров предстоящего ЧЕ просто обязует его брать очки со сборной Бельгии, которая спокойно размялась на Хорватии, насадив ее на Лукаку.
David Young
David Young ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 12:59
Будем надеяться что сборная России принесёт наименьшее возможное количество негативных эмоций тем кто болеет за неё.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:58
И кого ещё занесёт на тренировку сборной России? Бузову? Моргеншхера или как там его?
Дима Логинов
Дима Логинов ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 12:54
Очень хочется, конечно, чтобы сборная России прошла как можно дальше. И подшучивать над "одна из сильнейших сборных мира" никто бы не стал, если бы всё делалось с постепенным улучшением игры и результата.
Но. Я лично не вижу ни наигрывания молодых, ни оттачивание игровых взаимосвязей, но улучшения качества игры. Пробежали - навесили - отбежали - побежали заново. Вот стиль нашей команды.
Очень сильно повезло на домашнем ЧМ, что отложило увольнение Черчесова и продолжающееся топтание на одном месте. А ведь уйдёт тренер и мы останемся без нападающего как минимум, без вратаря вдогонку ещё - никто же не наигран.
У меня уже слов нет, даже ругать не хочу ни тренера, ни игроков, ни руководство футбола, просто смотрю чем всё это закончится, устал.
112910415
112910415
сегодня в 12:52
романтик он, Денис Мацуев !
galem72
galem72 ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 12:52
"...времени было мало что-то сделать..."

Да потому что времени на раскачку у нас совсем нет!
galem72
galem72
сегодня в 12:51
Полная едрасня головного мозга. Можно на думу в сентябре выходить.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 12:49
Кобзон во сколько подъедет?
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 12:49
Современная философия России - пять лет Черчесов тренирует уже команду, наигрывает взаимосвязи, раскрывает новых игроков...а по-прежнему всё с чистого листа.
Пять лет или двадцать лет - всё только начинается, времени было мало что-то сделать, просьба отнестись с пониманием.
David Young
David Young ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 12:48
Надеюсь что совсем тяжёлой "химии" там нет. А то будет что-то вроде ответного матча со Словенией 2009 года, точнее даже хуже. Как бы табуретками по головам бить не начали.
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 12:46
...это одна из сильнейших сборных мира...
...я вижу это по химии, которая здесь царит...

Ну всё понятно, а то я было прочитав первое выражение возмутился, но второе всё расставило по местам.
112910415
112910415
сегодня в 12:45
настоящий маэстро, не Филя !
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