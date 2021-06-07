Мацуев посетил тренировку сборной России

Народный артист РФ Денис Мацуев поделился впечатлением после посещения тренировки сборной России накануне старта Евро-2020.

Наш маэстро, дирижер в лице Станислава Саламовича, создает легкую атмосферу. Со стороны все выглядит непринужденно, но мы видим, как лепится команда, как она выстраивается и закладывается физический фундамент. Все понимают, что футболисты должны выйти на пик формы к Евро. Очень важны подводка и тактика к игре с бельгийцами. Это самое важное. Мы видим, какого уровня команда. Как с ней играть? Если Черчесова спросить, как играть третий концерт Рахманинова, то он бы ответил так же, как и я. Надо отдаться полностью, выполнить четкие установки тренерского штаба. Я уверен, что это возможно. Это одна из сильнейших сборных мира, но все с чистого лица. Сейчас любая команда может как выиграть, так и проиграть.

Я вижу по химии, которая здесь царит, что все идет по плану. Мы держим кулаки, что бы ни было, я всегда с нашей сборной. Настоящий болельщик проявляется не в годы триумфа, а когда нужно помогать команде.