Только Кейн участвовал в большем числе голов в квалификации Евро, чем Дзюба

Нападающий «Зенита» и сборной России забил 9 голов и отдал 5 результативных передач в квалификации к Евро-2020.

Таким образом, Дзюба набрал 14 баллов по системе «гол+пас». Только нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии поучаствовал в большем количестве голов в отборе к чемпионату Европы, чем Дзюба. На счету Кейна 17 баллов.

