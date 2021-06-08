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Только Кейн участвовал в большем числе голов в квалификации Евро, чем Дзюба

вчера, 20:51

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба забил 9 голов и отдал 5 результативных передач в квалификации к Евро-2020.

Таким образом, Дзюба набрал 14 баллов по системе «гол+пас». Только нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн поучаствовал в большем количестве голов в отборе к чемпионату Европы, чем Дзюба. На счету Кейна 17 баллов.

В прошлом сезоне половина команд Российской Премьер-Лиги забила меньше голов, чем Артём Дзюба и Сердар Азмун.

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Все комментарии
13 RUS
13 RUS
сегодня в 08:58
Сравнили х с пальцем
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:23
Сейчас Кейн всем родственникам и друзьям хвалится.....что его в одной статье с Дзюбой упомянули....
plusnindimon
plusnindimon ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
сегодня в 00:05
Кейн забил Литве, Сан-Марино, Косово, Черногории, Чехии и Болгарии, что то тоже ни одного гранда.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 22:22
Зато у Дзюб есть, орден дрочунов вся Russia.😎.)))
Little Caprice
Little Caprice ответ АлексАлекс (раскрыть)
вчера в 22:15
    Little Caprice
    Little Caprice
    вчера в 22:14
    Голы бельгийцам были шедевральными... А, стоп! Он же только Сан-маринам забивал, чё это я. И то в последней игре надорвался и не осилил :)
    FruttyPups
    FruttyPups ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 21:58
    Спасибо, исправили.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 21:56
    Нападающий «Занита»...исправьте ошибку...хотя мне и так нравится)...
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 21:56
    Зато на счету Кейна нет ни одного подрезанного кошелька и лысого погонять слабо...)))
    Галя Каблукова
    Галя Каблукова
    вчера в 21:39
    Когда же закончиться это....ДзюбоВосхваление... Скоро, будут писать, Дзюба руки помыл , зубы почистил.. Сдается мне, джентльтмены, это была комедия..
    Блоссия
    Блоссия
    вчера в 21:38
    Простите великодушно, но кажется он первая порнозвезда среди футболистов. Тоже какое-никакое достижение в футбольном мире)))
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    вчера в 21:36
    Кому забивал Дзюба: Кипру, Сан-Марино (аж 4 штуки), Шотландцам и Казахам!
    Круто! Настоящий Дедпул с регенерацией органа который он постоянно пытается оторвать!)))
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 21:32
    Повезло им там в Англии, что Дзюба отказал мольбам Моуриньо, и не поехал на Туманный Альбион. иначе разорвал бы все рекорды как английский бульдог размером с носорога.
    Gahi
    Gahi
    вчера в 21:24, ред.
    Ну что у Дзюбы есть хорошая возможность сократить гандикап между Харри Кейном непосредственно на самом главном турнире Европы отыграть эти три балла, и продолжать забивать как можно большее. А для этого нужно быть заточённым на острие атаки, чтобы посылать мячи в ворота и тем самым пугать своих соперников своей результативностью. Хотелось бы надеяться что Артём будет также играть и забивать как он это может говорить и острить по всякому поводу, и станет настоящем монстром в штрафной соперника, ничем не уступая своим оппонентам. Удачи
    Roman73
    Roman73
    вчера в 21:23
    Из этого я должен думать, что Дзюба второй лучший форвард мира после Кейна.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 21:23
    Обыкновенная фора Дзюбашка дал Кейну, перед чемпионатом Европы, чисто из-за уважения !!!))) Ну уж на самом чемпионате Дзюбашка оденет свою боевую форму ДЗЮБПУЛА и берегитесь все !!! Признан будет лучшим Дэдпулом чемпионата Европы, наш ДЗЮБПУЛ !!!
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 21:21
    Посмотрим,что будет на ЕВРО
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
    вчера в 21:15, ред.
    Зато у Артемки есть костюм Дэдпула.
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    вчера в 21:14
    Англия не играет в забросы на кейна просто и еще был травмирован
    valt134
    valt134
    вчера в 21:13
    ДРОЧУНАМ везде у нас дорога...
    Чёрный рыцарь
    Чёрный рыцарь ответ zooveterinar (раскрыть)
    вчера в 21:08
    Если только снова в соцсетях)
    particular
    particular
    вчера в 21:08
    Удел форвардов остальных стран - подписываться не инсту Дзюбы и молча завидовать, тихо 20вая через тряпочку 😂️ 🤣️ 😅️
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 21:07
    Сравнили дзюбу с кейном!!! Может после этого чемпионата , дзюба отличится!!!
    Caliostro
    Caliostro
    вчера в 21:04
    Радоваться этой новости или плакать........т.е. кроме дедушки ананьи играть некому!
    АлексАлекс
    АлексАлекс
    вчера в 21:01
    А могли быть одноклубниками!
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 21:00
    Это же Тема)))
    Чёрный рыцарь
    Чёрный рыцарь
    вчера в 20:58
    Зато Кейн не так работает руками, как Артёмка)
    311
    311
    вчера в 20:57
    Теперь Дзюба в порошок сотрёт свой банан на самого себя!)
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 20:54
    Ну всё , точно заберут Дедпула в ТОП клуб...
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 20:54
    Это он не на долго)))
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