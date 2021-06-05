"Россия не пропустила впервые за 7 матчей"

Сборная России обыграла дома команду Болгарии в контрольном поединке.
Любопытно, что хозяева прервали серию из шести игр с пропущенными голами. Ранее ей забивали Словакия (1:2), Словения (2:1), Мальта (3:1), Сербия (0:5), Турция (2:3) и Польша (1:1).
Накануне Италия впервые в истории выиграла 8 матчей подряд, ни разу не пропустив.
Болгария отсиживалась в защите, а Бельгия будет атаковать.
В итоге мы и в нападении особо ничего не показали и защиту не проверили.
Возможно, берегли свои козыри перед Бельгией,
Но поздравить наших ребят с победой необходимо...
Болгария отсиживалась в защите, а Бельгия будет атаковать.
В итоге мы и в нападении особо ничего не показали и защиту не проверили.
Возможно, берегли свои козыри перед Бельгией,
Но поздравить наших ребят с победой необходимо...