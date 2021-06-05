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Россия не пропустила впервые за 7 матчей

05 июня 2021, 20:03
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб БолгарияБолгарияМатч завершен

Сборная России обыграла дома команду Болгарии в контрольном поединке.

Любопытно, что хозяева прервали серию из шести игр с пропущенными голами. Ранее ей забивали Словакия (1:2), Словения (2:1), Мальта (3:1), Сербия (0:5), Турция (2:3) и Польша (1:1).

Накануне Италия впервые в истории выиграла 8 матчей подряд, ни разу не пропустив.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:15
это скоро удастся исправить
Хиромант
Хиромант
вчера в 12:56
Во, бляха, нашли чем хвастать!

А если сыграть товарняк со сборной Берега Слоновой Кости, то можно и "забиваемость" повысить!!!
димон 37
димон 37 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 11:54
У нас один козырь, козырище, Артемон
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:08
Трудно пропустить, если болгары почти не били по воротам. Шунин мог спать в рамке)))
valt134
valt134
вчера в 10:20
Не проблема. На ЧЕ наверстают...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:24
Могли бы "запамятовать" Мальту...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 09:03
Огромный успех Российского футбола и лично товарища Путина и Мутко !
Это прорыв !
Не имеет аналогов в мире !
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
вчера в 06:14
Это вселяет оптимизм. Я уверен, что можно выступить достойно.
youtomee
youtomee ответ berda2003 (раскрыть)
вчера в 02:49
не факт....
Kuvkil
Kuvkil
вчера в 02:34
Скоро начнется новая серия
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 01:05
Надо почаще играть с дворовыми командами и пропускать вообще не будут...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 июня в 23:11
Игра была отстой,Мостовой в пфл!
rubinovyi2
rubinovyi2
05 июня в 22:27
Всем срочно дать КМС, у кого уже есть,выдать костюм дэдпула,рукоблуду фотосессию,
для демонстрации на федеральных каналах...)))
Геннадий Асеев 1
Геннадий Асеев 1
05 июня в 22:20
Увы оптимизма игра не принесла. Увидел только хороший удар Жиркова. Головин лучший.
Обезжиренный
Обезжиренный
05 июня в 22:19
Всё ещё впереди, как это не прискорбно
Ravshan878
Ravshan878
05 июня в 22:04
Кажется ребята не готовы командную игру.Петров Сидрова не понимает что делать.Чабан чабана понимает.Имею виду Оздоева.Естественный лицо увидим в матчах с Бельгии.
cska1948
cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
05 июня в 20:39
В игре с бельгийцами уже наша команда будет в роли сегодняшних болгар. Вот и будет проверка нашей защиты по полной программе.
beefs
beefs ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
05 июня в 20:36
а козыри есть?
cska1948
cska1948
05 июня в 20:35
"Россия не пропустила впервые за 7 матчей"

"Накануне Италия впервые в истории выиграла 8 матчей подряд, ни разу не пропустив."
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Как говорится: сравните и почувствуйте разницу в шансах на успех на Евро 20...
berda2003
berda2003
05 июня в 20:29
надо играть с островами в океанах - вообще никогда не пропустите...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
05 июня в 20:28
Унылая, как хиты Киркорова, игра сборной России и такое потрясающее достижение, если следующая игра с Бельгией, то ждать, что данная серия доплетется хотя бы до цифры "2" безнадежно.
Leha-ha50
Leha-ha50
05 июня в 20:24
Очередная игра нашей сборной оптимизма не прибавила.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июня в 20:19
Знаю одно, болгаров надо было выносить а не корявый гол с пенальти забивать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июня в 20:10, ред.
И всё-таки не того уровня соперника мы выбрали для последней товарищеской встречи. Нужно было играть с более атакующей командой чтобы проверить защитную линию.
Болгария отсиживалась в защите, а Бельгия будет атаковать.
В итоге мы и в нападении особо ничего не показали и защиту не проверили.
Возможно, берегли свои козыри перед Бельгией,
Но поздравить наших ребят с победой необходимо...
sv_1969
sv_1969
05 июня в 20:10
Болгары не пытались забить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июня в 20:03
Болгары не очень-то и хотели...
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