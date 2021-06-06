Евро на выживание. Ищем самых уставших

Гонка на выносливость в европейском футболе продолжается. Следующее испытание – Евро-2020. «Соккер.ру» — о том, кому придется тяжелее остальных.
Скомканный, раздробленный и растянутый прошлый сезон, компактно упакованный сезон нынешний – это реалии, в которые был помещен клубный футбол из-за коронавируса. В разных странах по-разному пытались снизить нагрузку на футболистов, но в целом проблемы у всех схожие – накопившаяся усталость из-за очень напряженного футбольного графика. Клубы были вынуждены играть по три матча в неделю, а для некоторых футболистов марафон продолжится. Потому что будущий чемпион Европы проведет семь игр за месяц.
Профсоюз футболистов FIFPro писал в ноябре:
Интенсивный календарь матчей не только ставит под угрозу здоровье игроков, но грозит сорвать их выступление на Евро и ЧМ-2022. Футболисты уже испытывают усталость из-за напряженного графика, большого количества матчей без перерывов, отсутствия адекватного восстановления летом. Это подвергает их повышенному риску стрессов и травм.
Действительно, из-за травм многие из тех, кто мог бы украсить Евро-2020, на турнир не попадут. Например, Ибрагимович и ван Дейк. Некоторые только надеются успеть восстановиться, долечиваются. А кто-то добровольно отказался от шанса сыграть на турнире. Например, Марко Ройс заявил, что его телу нужен отдых после изнурительного сезона.
Количество матчей
В Европе больше остальных матчей провели оба клуба из Манчестера – они единственные «пробили» отметку в 60 игр. Причем у МЮ в мае даже был отрезок из четырех игр за восемь дней. Вот список команд, которые провели больше всего игр в Европе в нынешнем сезоне, а также их представительство на чемпионате Европы:
61 матч – «Манчестер Сити» (15 игроков на Евро), «Манчестер Юнайтед» (11)
59 – «Челси» (15)
58 – «Арсенал» (4), «Гранада» (1), «Тоттенхэм» (8), «Вильярреал» (2)
57 – ПСЖ (6)
56 – «Рейнджерс» (5)
54 – «Барселона» (8), «Севилья» (3)
53 – «Милан» (4), «Лестер» (7), «Ливерпуль» (8), «Маккаби» Т-А (0), «Рома» (3)
52 – «Динамо» Загреб (8), «Ювентус» (12), «Реал» (6).
А среди футболистов рекордсменом в топ-пяти лигах стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, который поучаствовал в 58 матчах своего клуба, то есть пропустил только три игры МЮ в сезоне. При этом еще провел восемь игр за сборную Португалии. В январе его спрашивали об усталости. Все отрицает:
Устал ли я? В 26 лет я не могу устать. Если я сейчас устану, то когда мне исполнится 30 или 32, я не смогу играть вовсе или буду проводить один матч из пяти. Нет, я не устал.
Возраст сборных
Фернандеш обращается к такому критерию как возраст, отметая важность загруженности графика. В этом есть резон. Все-таки организм в 21 год и в 31 восстанавливается по-разному. Тогда имеет смысл посмотреть на средний возраст сборных.
Самые молодые сборные
1. Турция – 24,58
2. Англия – 24,92
3. Уэльс – 25,04
4. Украина – 26,00
5. Испания – 26,17
Самые возрастные сборные
1. Бельгия – 28,73
2. Швеция – 28,69
3. Дания – 28,38
4. Словакия – 27,85
5. Венгрия – 27,62
Как видим, турецкая сборная обладает самым молодым составом, тогда как бельгийцы, занимающие первое место в мировом рейтинге, довольно «стары». Для десяти игроков сборной Бельгии, которым 30 лет и больше, этот турнир может стать последним шансом выиграть чемпионат Европы. Поколение, которое совсем недавно считалось одним из наиболее перспективных и талантливых в Европе, рискует уйти, не завоевав крупных трофеев.
Но самой возрастной была бы сборная Швеции, если бы 39-летний Ибрагимович не выбыл из-за травмы. Сейчас же самым возрастным игроком на турнире будет португальский защитник Пепе в свои 38. А самым молодым станет польский защитник Козловски – ему 17 лет, он чуть моложе второго 17-летнего участника Евро – англичанина Джуда Беллингхэма.
Формат турнира
Еще один немаловажный аспект усталости – это переезды. Евро-2020 разбросан по разным городам и странам, что может создать некий перекос в комфорте с точки зрения перелетов. Здесь больше всего везет британским командам. Сборная Англии вообще почти все матчи может провести в Лондоне с одним перелетом в Рим или Санкт-Петербург. Но кому-то придется мотаться не только в Россию, но и в Азербайджан.
Например, Уэльс там проведет два матча, потом полетит в Рим, потом может смотаться в Лондон или Амстердам, а потом опять светит перспектива отправки в Баку или Мюнхен. У Швейцарии похожий маршрут: Баку – Рим – Баку. А потом либо Лондон, либо Амстердам. Та же возрастная Бельгия вынуждена будет сначала сыграть с Россией в Санкт-Петербурге, а потом с Данией в Копенгагене. То есть натуральные гостевые матчи. А потом бельгийцам светит поездка из Санкт-Петербурга в Севилью – на другой конец Европы. Еще в ноябре этой жеребьевкой был возмущен Кевин Де Брюйне:
Это скандал, похоже на какой-то фейк. Это искажает всю конкурентную борьбу. Футбол перестал быть футболом. Это бизнес.
На пределе
УЕФА попытался как-то смягчить эффект накопленной усталости и компенсировать риск потери игроков, разрешив заявить не 23 футболиста на турнир, а 26, хотя испанцы, например, не воспользовались квотой и заявили 24. Выгореть может любой в любой момент, об этом в мае говорил главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс, чья команда пострадала от вспышки коронавируса:
Куда бы я ни посмотрел: все люди разбитые, уставшие, больные. Мы пережили времена, с которым, надеюсь, никогда больше не столкнемся. Многие люди продолжают работать, но уже опустошены. Они безостановочно работают два года. Игроки отчаянно нуждаются в отдыхе.
Давайте посмотрим, кому же этот отдых был бы нужнее всего. То есть на список футболистов из топ-пяти лиг, которые провели на поле больше всего игровых минут. Здесь только те, кто будет участвовать на Евро. Поэтому, например, нет Ван Биссаки, который отпахал в сезоне 4707 минут.
Гарри Магуайр (Англия) – 4653 минуты
Тибо Куртуа (Бельгия) – 4590
Бруну Фернандеш (Португалия) – 4581
Френки де Йонг (Нидерланды) – 4494
Юри Тилеманс (Бельгия) – 4438
Рубен Диаш (Португалия) — 4423
- Ну а вдруг война, а я усташий.
- Ну а вдруг война, а я усташий.
Всё это нытьё футболистов и тренеров показывает лишь то, что они живут в каком-то своём закрытом мире и не знают о жизни других людей. Тебе платят огромные деньги за не такие уж большие нагрузки, и, даже играя по 60 игр за год, профессия футболиста выглядит не особо нагруженной относительно прибыли.
Всё это нытьё футболистов и тренеров показывает лишь то, что они живут в каком-то своём закрытом мире и не знают о жизни других людей. Тебе платят огромные деньги за не такие уж большие нагрузки, и, даже играя по 60 игр за год, профессия футболиста выглядит не особо нагруженной относительно прибыли.