Евро на выживание. Ищем самых уставших

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вчера, 22:42

Гонка на выносливость в европейском футболе продолжается. Следующее испытание – Евро-2020. «Соккер.ру» — о том, кому придется тяжелее остальных.

Скомканный, раздробленный и растянутый прошлый сезон, компактно упакованный сезон нынешний – это реалии, в которые был помещен клубный футбол из-за коронавируса. В разных странах по-разному пытались снизить нагрузку на футболистов, но в целом проблемы у всех схожие – накопившаяся усталость из-за очень напряженного футбольного графика. Клубы были вынуждены играть по три матча в неделю, а для некоторых футболистов марафон продолжится. Потому что будущий чемпион Европы проведет семь игр за месяц.

Профсоюз футболистов FIFPro писал в ноябре:

Интенсивный календарь матчей не только ставит под угрозу здоровье игроков, но грозит сорвать их выступление на Евро и ЧМ -2022. Футболисты уже испытывают усталость из-за напряженного графика, большого количества матчей без перерывов, отсутствия адекватного восстановления летом. Это подвергает их повышенному риску стрессов и травм.

Действительно, из-за травм многие из тех, кто мог бы украсить Евро-2020, на турнир не попадут. Например, Ибрагимович и ван Дейк. Некоторые только надеются успеть восстановиться, долечиваются. А кто-то добровольно отказался от шанса сыграть на турнире. Например, Марко Ройс заявил, что его телу нужен отдых после изнурительного сезона.

Количество матчей

В Европе больше остальных матчей провели оба клуба из Манчестера – они единственные «пробили» отметку в 60 игр. Причем у МЮ в мае даже был отрезок из четырех игр за восемь дней. Вот список команд, которые провели больше всего игр в Европе в нынешнем сезоне, а также их представительство на чемпионате Европы:

61 матч – «Манчестер Сити» (15 игроков на Евро), «Манчестер Юнайтед» (11)

59 – «Челси» (15)

58 – «Арсенал» (4), «Гранада» (1), «Тоттенхэм» (8), «Вильярреал» (2)

57 – ПСЖ (6)

56 – «Рейнджерс» (5)

54 – «Барселона» (8), «Севилья» (3)

53 – «Милан» (4), «Лестер» (7), «Ливерпуль» (8), «Маккаби» Т-А (0), «Рома» (3)

52 – «Динамо» Загреб (8), «Ювентус» (12), «Реал» (6).

А среди футболистов рекордсменом в топ-пяти лигах стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, который поучаствовал в 58 матчах своего клуба, то есть пропустил только три игры МЮ в сезоне. При этом еще провел восемь игр за сборную Португалии. В январе его спрашивали об усталости. Все отрицает:

Устал ли я? В 26 лет я не могу устать. Если я сейчас устану, то когда мне исполнится 30 или 32, я не смогу играть вовсе или буду проводить один матч из пяти. Нет, я не устал.

Возраст сборных

Фернандеш обращается к такому критерию как возраст, отметая важность загруженности графика. В этом есть резон. Все-таки организм в 21 год и в 31 восстанавливается по-разному. Тогда имеет смысл посмотреть на средний возраст сборных.

Самые молодые сборные

1. Турция – 24,58

2. Англия – 24,92

3. Уэльс – 25,04

4. Украина – 26,00

5. Испания – 26,17

Самые возрастные сборные

1. Бельгия – 28,73

2. Швеция – 28,69

3. Дания – 28,38

4. Словакия – 27,85

5. Венгрия – 27,62

Как видим, турецкая сборная обладает самым молодым составом, тогда как бельгийцы, занимающие первое место в мировом рейтинге, довольно «стары». Для десяти игроков сборной Бельгии, которым 30 лет и больше, этот турнир может стать последним шансом выиграть чемпионат Европы. Поколение, которое совсем недавно считалось одним из наиболее перспективных и талантливых в Европе, рискует уйти, не завоевав крупных трофеев.

Но самой возрастной была бы сборная Швеции, если бы 39-летний Ибрагимович не выбыл из-за травмы. Сейчас же самым возрастным игроком на турнире будет португальский защитник Пепе в свои 38. А самым молодым станет польский защитник Козловски – ему 17 лет, он чуть моложе второго 17-летнего участника Евро – англичанина Джуда Беллингхэма.

Формат турнира

Еще один немаловажный аспект усталости – это переезды. Евро-2020 разбросан по разным городам и странам, что может создать некий перекос в комфорте с точки зрения перелетов. Здесь больше всего везет британским командам. Сборная Англии вообще почти все матчи может провести в Лондоне с одним перелетом в Рим или Санкт-Петербург. Но кому-то придется мотаться не только в Россию, но и в Азербайджан.

Например, Уэльс там проведет два матча, потом полетит в Рим, потом может смотаться в Лондон или Амстердам, а потом опять светит перспектива отправки в Баку или Мюнхен. У Швейцарии похожий маршрут: Баку – Рим – Баку. А потом либо Лондон, либо Амстердам. Та же возрастная Бельгия вынуждена будет сначала сыграть с Россией в Санкт-Петербурге, а потом с Данией в Копенгагене. То есть натуральные гостевые матчи. А потом бельгийцам светит поездка из Санкт-Петербурга в Севилью – на другой конец Европы. Еще в ноябре этой жеребьевкой был возмущен Кевин Де Брюйне:

Это скандал, похоже на какой-то фейк. Это искажает всю конкурентную борьбу. Футбол перестал быть футболом. Это бизнес.

На пределе

УЕФА попытался как-то смягчить эффект накопленной усталости и компенсировать риск потери игроков, разрешив заявить не 23 футболиста на турнир, а 26, хотя испанцы, например, не воспользовались квотой и заявили 24. Выгореть может любой в любой момент, об этом в мае говорил главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс, чья команда пострадала от вспышки коронавируса:

Куда бы я ни посмотрел: все люди разбитые, уставшие, больные. Мы пережили времена, с которым, надеюсь, никогда больше не столкнемся. Многие люди продолжают работать, но уже опустошены. Они безостановочно работают два года. Игроки отчаянно нуждаются в отдыхе.

Давайте посмотрим, кому же этот отдых был бы нужнее всего. То есть на список футболистов из топ-пяти лиг, которые провели на поле больше всего игровых минут. Здесь только те, кто будет участвовать на Евро. Поэтому, например, нет Ван Биссаки, который отпахал в сезоне 4707 минут.

Гарри Магуайр (Англия) – 4653 минуты

Тибо Куртуа (Бельгия) – 4590

Бруну Фернандеш (Португалия) – 4581

Френки де Йонг (Нидерланды) – 4494

Юри Тилеманс (Бельгия) – 4438

Рубен Диаш (Португалия) — 4423