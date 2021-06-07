Фоден — самый дорогой игрок в мире. Мбаппе не попал в топ-10

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал топ-10 самых дорогих футболистов в мире по своей версии.
1. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 190 млн евро
2. Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед») — 178 млн евро
3. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») — 159 млн евро
4. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) — 156 млн евро
5. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 154 млн евро
6. Френки де Йонг («Барселона») — 139 млн евро
7. Педри («Барселона») — 133 млн евро
8. Альфонсо Дэвис («Бавария») — 132 млн евро
9. Жоау Фелиш («Атлетико») — 128 млн евро
10. Мэйсон Маунт («Челси») — 124 млн евро
Ранее Фоден был признан лучшим молодым игроком сезона в Английской Премьер-Лиге.
1 Мбаппе
2Холанд
3 Фоден
4 Санчо
5 Бруно
6.......
1 Мбаппе
2Холанд
3 Фоден
4 Санчо
5 Бруно
6.......
Черт разберет, кто составлял список, но тут только Холанд имеет право стоить дороже сотни. А Рэшфорд в финале ЛЧ уже показал, что умеет только убегать вперед, но половину дистанции уже без мяча. Про Фодена вообще молчу.
Черт разберет, кто составлял список, но тут только Холанд имеет право стоить дороже сотни. А Рэшфорд в финале ЛЧ уже показал, что умеет только убегать вперед, но половину дистанции уже без мяча. Про Фодена вообще молчу.
Нельзя хохмить на эту тему.
Нельзя хохмить на эту тему.
Смотришь список и понимаешь, что аферистов в мире футбола очень много.... Нужны 8...
Иначе можно сделать вывод, что список сочтавляли идиоты.
Смотришь список и понимаешь, что аферистов в мире футбола очень много.... Нужны 8...
Иначе можно сделать вывод, что список сочтавляли идиоты.