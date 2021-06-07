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Фоден — самый дорогой игрок в мире. Мбаппе не попал в топ-10

вчера, 20:18

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал топ-10 самых дорогих футболистов в мире по своей версии.

1. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 190 млн евро

2. Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед») — 178 млн евро

3. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») — 159 млн евро

4. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) — 156 млн евро

5. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 154 млн евро

6. Френки де Йонг («Барселона») — 139 млн евро

7. Педри («Барселона») — 133 млн евро

8. Альфонсо Дэвис («Бавария») — 132 млн евро

9. Жоау Фелиш («Атлетико») — 128 млн евро

10. Мэйсон Маунт («Челси») — 124 млн евро

Фоден — самый дорогой игрок в мире. Мбаппе не попал в топ-10

Ранее Фоден был признан лучшим молодым игроком сезона в Английской Премьер-Лиге.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
сегодня в 15:10
Какой на крен фоден? :)
allemz
allemz ответ liverpool-today (раскрыть)
сегодня в 14:23
Какая очередь может быть, когда ты играешь в МС?
Hoyar
Hoyar
сегодня в 12:37, ред.
Фоден конечно один из ярчайших открытий, но он столько не стоит, как и многие другие впрочем.
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 11:19
Цены как будто нарисовали. Убери Фодена с Мансити и ничего не останется. Что-то не видно очереди за ним в отличии от Мбаппе и Холланда. Больше сотки не стоит никто из списка
avici_liverpool
avici_liverpool ответ Ozabot (раскрыть)
сегодня в 10:35
Рэшфорд и финал ЛЧ - это 2 параллельные, которые не пересекаются
dimagas2
dimagas2 ответ 3_DEIVID (раскрыть)
сегодня в 10:23
Ну а Педри 133 вообще кто это?)))
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
сегодня в 09:05
мой список
1 Мбаппе
2Холанд
3 Фоден
4 Санчо
5 Бруно
6.......
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 09:02
Есть определенные вопросы к этому списку
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 08:20
По блату списочек ?
Ozabot
Ozabot
сегодня в 07:35
Цены — кошмар. А Мбаппе странно, что не включили. Уж стабильнее и лучше условных Фелиша, Де Йонга, или Педро с Гринвудом на пару, да и титулован уже, чемпион мира епта, а опыт в еврокубках повыше, чем у многих ветеранов.
Черт разберет, кто составлял список, но тут только Холанд имеет право стоить дороже сотни. А Рэшфорд в финале ЛЧ уже показал, что умеет только убегать вперед, но половину дистанции уже без мяча. Про Фодена вообще молчу.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 07:21
Мбаппе видимо нет из-за года по контракту, странно что Санчо нет. Гринвуд из-за возраста и потенциала, Бруно сейчас один из лучших в мире и здесь по делу.
Igo0rek
Igo0rek ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
сегодня в 06:22
Хахахаха все с тобой ясно
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
сегодня в 06:10
Ужас. Один Санчо лучше всех, возможно кроме Холланда. Я уже не говорю, про мбаппе. Что за «гении» составляли этот рейтинг? Фанат мю и барсы?
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 06:10
АПЛ не показатель, даже Эредивизия сильнее.
Igo0rek
Igo0rek ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
сегодня в 05:48
Ну ты бы посмотрел за Фоденом в течении сезона, сейчас бы не задавал глупых вопросов.
протон1
протон1 ответ gentlewolf (раскрыть)
сегодня в 03:52, ред.
вы меня оскорбили. ято пошутил. а вы? придираетесь , не надо меня троллить. можно подумать что вы еще поляк. нашли причину оскорбить меня, я понимаю если бы холокост. евреи ближе нам чем поляки которые сносят памятники генералам ссср коневу. жукову. вам бы лиж бы. хитро так что бы админы не трогали вас. посмотрите как поляки которых мы защищали от нацизма как относятся к памятникам культуры наследия там.
gentlewolf
gentlewolf ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 03:10
Освенцим - это незаживающая рана на теле человечества.
Нельзя хохмить на эту тему.
протон1
протон1 ответ gentlewolf (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 02:54
вы за что меня оскорбляете? я к вам не обращался. не надо меня унижать перед людьми. не нравлюсь.? ставьте в черный список. я вас не трогаю
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
сегодня в 02:21
Переоценивают англичан? Никогда не было и вот опять.
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 02:03, ред.
4 из пяти самых дорогих- скам продувший финал ЛЧ:)
ATG
ATG
вчера в 23:55
Извините но это абсурд. Я схожу
ceret
ceret
вчера в 23:24
Дзюбу забыли
протон1
протон1
вчера в 22:43
немцы уже на 45 минуте устроили латвийцам освенцуум. ужас. заходите туда смотреть. 5-0 45 минута
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 22:42
Просто ПСЖ не участвовал
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 22:21
А за невидимку Фодена, исчезнувшего в финале ЛЧ дадут?)
PetrTerentyev78
PetrTerentyev78
вчера в 22:15
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Little Caprice (раскрыть)
    вчера в 22:04
    После такого сезона, за распиаренного Мбаппе никто в здравом уме не даст 200
    Artem Saribekyan
    Artem Saribekyan
    вчера в 22:04
    Начался новый тур по раскрутке игроков: продавать будут дорого...
    Смотришь список и понимаешь, что аферистов в мире футбола очень много.... Нужны 8...
    Иначе можно сделать вывод, что список сочтавляли идиоты.
    L. F. С.
    L. F. С.
    вчера в 22:03
    Еще один идиотский рейтинг ни о чем. Гринвуд что???
    Медив
    Медив
    вчера в 21:59
    Юнайтед, чтобы совсем не палиться проплаченным рейтингом, от фонаря добавил туда еще семь человек
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