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Азар: «Я не переходил в „Реал“ с мыслью, что я должен быть новым Роналду»

сегодня, 19:05

Нападающий «Реала» Эден Азар ответил на вопрос журналиста о том, что многие считали, что бельгиец заменит Криштиану Роналду в мадридском клубе, взяв на себя роль лидера, однако этого не произошло.

Я не Криштиану Роналду. Он забивал 60 или 70 голов за сезон, а я забивал 60 или 70 голов за семь или восемь лет. Мы разные. Например, я никогда не мог прыгнуть так высоко над защитником, чтобы ударить головой. Представьте себе это. Но я не переходил в «Реал» с мыслью, что я должен быть новым Роналду. Я просто должен быть Эденом Азаром.

Ранее Азар рассказал, что не собирается уходить из «Реала».

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:05
Не потянул возложенные на него надежды
Incredulous
Incredulous
сегодня в 19:22
Почему-то эти слова прозвучали лишь после двух провальных сезонов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:06
Да врёшь,мысли такие были!
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