Азар: «Я не переходил в „Реал“ с мыслью, что я должен быть новым Роналду»

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сегодня, 19:05

Нападающий «Реала» ответил на вопрос журналиста о том, что многие считали, что бельгиец заменит в мадридском клубе, взяв на себя роль лидера, однако этого не произошло.

Я не Криштиану Роналду. Он забивал 60 или 70 голов за сезон, а я забивал 60 или 70 голов за семь или восемь лет. Мы разные. Например, я никогда не мог прыгнуть так высоко над защитником, чтобы ударить головой. Представьте себе это. Но я не переходил в «Реал» с мыслью, что я должен быть новым Роналду. Я просто должен быть Эденом Азаром.

Ранее Азар рассказал, что не собирается уходить из «Реала».