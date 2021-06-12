Д. Билялетдинов: «Жду победы России над Бельгией. Почему бы и нет?»

Бывший полузащитник сборной России поделился ожиданиями от первого матча национальной команды на Евро-2020 против сборной Бельгии.

Можем ли мы рассчитывать на ничью? Думаю, можем и на большее рассчитывать. Интересно будет, если мы забьем первыми. Надо сказать, что Бельгии придется раскрываться в большей степени, а наша сильная сторона — быстрые атаки. Конечно, хотелось бы выиграть дома. Мы давно не делали это в матчах с Бельгией. Плюс домашняя атмосфера, свои болельщики должны в этом помочь. Жду победы. Почему бы нет?