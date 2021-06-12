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Д. Билялетдинов: «Жду победы России над Бельгией. Почему бы и нет?»

сегодня, 17:47
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия22:00 Не начался

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от первого матча национальной команды на Евро-2020 против сборной Бельгии.

Можем ли мы рассчитывать на ничью? Думаю, можем и на большее рассчитывать. Интересно будет, если мы забьем первыми. Надо сказать, что Бельгии придется раскрываться в большей степени, а наша сильная сторона — быстрые атаки. Конечно, хотелось бы выиграть дома. Мы давно не делали это в матчах с Бельгией. Плюс домашняя атмосфера, свои болельщики должны в этом помочь. Жду победы. Почему бы нет?

Ранее бельгийский журналист Жюльен Дюбуа рассказал, в чём сила сборной России.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:44
И это волшебное, - АВОСЬ ... !!!
ДСА
ДСА
сегодня в 18:22
А почему бы и не Да?
ProKop92
ProKop92
сегодня в 18:15
"Наша сильная сторона - быстрые атаки"... Чтооо?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 18:11
Конечно, хотелось бы выиграть дома. Мы давно не делали это в матчах с Бельгией.(с)
Россия, футбольная, вообще этого не делала с Бельгией никогда в своей истории. Если, конечно, до революции что то и было🤣🤣🤣
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:10
Мише надо было сказать что он сожрет шляпу после победы над Бельгией!Глядь пацаны и костями бы легли!
1bear
1bear
сегодня в 18:01
мы все ждём победы,но и ничья будет достойным результатом
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:57
Все ждут,но трудно выполнимо.
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
сегодня в 17:49
Согласен. У всех голова, две ноги и две руки. Уступаете тактически - порвите атлетически или на морально-волевых. Топчите, бейте, убивайте, но не проиграйте.
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