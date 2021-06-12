Киммих: «Победить на Евро – моя большая цель»

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии заявил, что нацелен на победу на Евро-2020.

Победить на Евро – моя большая цель. Я не еду на турнир со словами: «Посмотрим, получится ли выйти из группы». Но, само собой, это наша первая цель.

Нам предстоят матчи с невероятно сложными соперниками. Для нас финалы начинаются рано. У нас нет никаких гарантий.