ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЕвро-2020

Киммих: «Победить на Евро – моя большая цель»

сегодня, 15:27

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих заявил, что нацелен на победу на Евро-2020.

Победить на Евро – моя большая цель. Я не еду на турнир со словами: «Посмотрим, получится ли выйти из группы». Но, само собой, это наша первая цель.

Нам предстоят матчи с невероятно сложными соперниками. Для нас финалы начинаются рано. У нас нет никаких гарантий.

Ранее о предстоящих матчах сборной Германии высказался Тони Кроос.

Все новости
Азар: «Я не переходил в „Реал“ с мыслью, что я должен быть новым Роналду»
Сегодня, 19:05 Комментарии1
Эмболо: «Разочарован результатом матча с Уэльсом»
Сегодня, 18:55 Комментарии2
Д. Билялетдинов: «Жду победы России над Бельгией. Почему бы и нет?»
Сегодня, 17:47 Комментарии8
Фабрегас назвал самого недооценённого футболиста, с которым он играл
Сегодня, 17:34 Комментарии4
Бельгийский журналист: «Сила сборной России в Черчесове»
Сегодня, 17:27 Комментарии9
Агент Карлссона прокомментировал слухи об интересе «Краснодара» к игроку
Сегодня, 15:06 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 17:06
Хочу посмотреть завтра на Хорватов против Англии. Может они удивят?!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 17:02
Неееет, России это не грозит. обойма у нас слабовата.
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 16:57
Ты имеешь ввиду сборную России ???)))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 16:56
Посмотрим, могут быть и сюрпризы.
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 15:59
Италия - Франция, был бы шикарный финал !!!
Немцы им не стреляют в этом сезоне уж точно !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:52
У немцев есть реальные шансы на победу в турнире.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:47
Желающих победить на Евро очень много. Понятно , что и Германия входит в число претендентов , но сделать это будет нелегко. Франция, Португалия, Италия, Бельгия и другие тоже грезят победой, но победитель будет только один. Многое будет зависеть от травм , а также может вмешаться и злосчастный ковид. Немцы имеют сильную сборную , но многие сборные им не уступают. Так что назвать победителя заранее - дело неблагодарное.
Ждем очередных игр и болеем за наших.
swed27
swed27
сегодня в 15:47
Удачи в достижении цели
ProKop92
ProKop92
сегодня в 15:29
Киммих - максималист по жизни! А что, а вдруг.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100