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Бельгийский журналист: «Сила сборной России в Черчесове»

сегодня, 17:27

Журналист Belgium Agency Жюльен Дюбуа оценил шансы сборной России на Евро-2020.

Шансы России только в том, чтобы выйти в 1/8, а там как повезет. Но Бельгия и Дания сильнее вашей сборной. У игроков больше опыта, к тому же, большая проблема, что только Головин и Черышев играют в европейских чемпионатах [журналист забыл упомянуть Алексея Миранчука]. Это реально проблема, игроки не знают, что такое играть в больших клубах, что такое играть против топ клубов. Этого может не хватать на Евро. Ваша сила в Черчесове, он грамотный тренер. Но Мартинес тоже очень умный тренер. Мы уже дважды играли с Россией, наша команда не испытала больших проблем, русские не смогли нас удивить.

Ранее Станислав Черчесов назвал футболистов сборной России лучшими в мире.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 18:41
"Та же сборная Бельгии была способна обыграть наших только после откровенных судейских ляпов. ".....
В этих эпзодах играть надо было до конца, а не на судью смотреть...это и есть отсутствие опыта игры в больших клубах и сильных чемпионатах....
311
311
сегодня в 18:41
Звучит также, как и сила России в Путине!)
Ironigor
Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 18:30
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ !!! ВИВАТ РОССИЯ !!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:21
Выйдем и порвём бельгийцев.
ProKop92
ProKop92
сегодня в 18:19
Не правильно перевели слово "грамотный". Наверняка он говорил : "деревянный"...
В Бельгии просто 3 официальных языка.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 17:58
Отсутствие наших игроков в ТОП-клубах Европы это не проблема. Проблема российского футбола кроется гораздо глубже. Сейчас вызову массу критики в свой адрес, если скажу,что в советские времена наши футболисты не играли в европейских клубах, но это не мешало им иметь почти со всеми этими европейскими сборными положительную статистику, за исключением пары-тройки стран. Та же сборная Бельгии была способна обыграть наших только после откровенных судейских ляпов. А уж датчан и прочих финов выносили в одну калитку. А сейчас скандинавы ходят в фаворитах. Тем хуже для них, наша победа для всех сюрпризом будет.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:52
Вопрос конечно спорный
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:43, ред.
Не приятно такое слышать, похоже у них тоже есть свой Губерниев.
Напомню этому журналистишке, что на позапрошлом турнире, где якобы Мертенс возил Комбарова со слов генича, Россия ничем не уступила бельгийцам и лишь промахи Кокорина с пасов Комбарова спасли их
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
сегодня в 17:28
Точнее в его усах, как у Хотабыча в бороде))
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