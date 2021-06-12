Бельгийский журналист: «Сила сборной России в Черчесове»

Журналист Belgium Agency Жюльен Дюбуа оценил шансы сборной России на Евро-2020.

Шансы России только в том, чтобы выйти в 1/8, а там как повезет. Но Бельгия и Дания сильнее вашей сборной. У игроков больше опыта, к тому же, большая проблема, что только Головин и Черышев играют в европейских чемпионатах [журналист забыл упомянуть Алексея Миранчука]. Это реально проблема, игроки не знают, что такое играть в больших клубах, что такое играть против топ клубов. Этого может не хватать на Евро. Ваша сила в Черчесове, он грамотный тренер. Но Мартинес тоже очень умный тренер. Мы уже дважды играли с Россией, наша команда не испытала больших проблем, русские не смогли нас удивить.