Эмболо: «Разочарован результатом матча с Уэльсом»

Нападающий сборной Швейцарии прокомментировал ничью со сборной Уэльса (1:1) на групповом этапе Евро-2020.

Я немного разочарован результатом, ведь у нас были шансы, чтобы увеличить преимущество, но мы ими не воспользовались. Возможно, мы сбавили активность после первого гола. Мы заслуживали победу, но в итоге — только ничья, и это обидно. Мы должны думать о положительных моментах в своей игре, отдохнуть и сосредоточиться на следующей игре.