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Эмболо: «Разочарован результатом матча с Уэльсом»

сегодня, 18:55
УэльсЛоготип футбольный клуб Уэльс1 : 1Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо прокомментировал ничью со сборной Уэльса (1:1) на групповом этапе Евро-2020.

Я немного разочарован результатом, ведь у нас были шансы, чтобы увеличить преимущество, но мы ими не воспользовались. Возможно, мы сбавили активность после первого гола. Мы заслуживали победу, но в итоге — только ничья, и это обидно. Мы должны думать о положительных моментах в своей игре, отдохнуть и сосредоточиться на следующей игре.

Эмболо отметился забитым голом и был признан лучшим игроком матча Уэльс — Швейцария.

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YVG
YVG
сегодня в 19:13
Швейцария не авторитет для Уэльса.
Gahi
Gahi
сегодня в 18:56
Ничейный результат между командами Уэльса и Швейцарии прежде всего в радость сборной Турции. Так как следующие игры команда проведёт в Баку и это считай что у себя дома, поддержка стадиона погонит их к победе, что сразу изменит расклад в турнирной таблице. Ясно что первое место в группе с такой игрой что демонстрирует Италия ей обеспечено, а вся борьба за 2 и 3 место развернётся между остальными сборными  которые уже потеряли очки в первом туре и уровняли шансы друг друга. Тем интереснее будет следить за матчами этих команд, для которых каждая игра станет решающей и поражение в следующем матче перечеркнет все ожидания и надежды на выход из группы. Удачи 
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