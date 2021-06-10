Мбаппе остался недоволен словами Жиру после матча с Болгарией

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10 июня 2021, 02:51

Нападающий «Пари Сен-Жермен» остался крайне недоволен высказываниями своего партнёра по сборной Франции, форварда «Челси» , который после товарищеского матча с Болгарией (3:0) заявил, что французы могли забить больше, если бы партнёры замечали его забегания.

Сообщается, что эти слова сильно задели Мбаппе, который был готов сам выступить на пресс-конференции, чтобы возразить 34-летнему форварду.

Отметим, что Жиру появился на поле на 41-й минуте вместо получившего травму Карима Бензема и отметился дублем в концовке встречи.