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Мбаппе остался недоволен словами Жиру после матча с Болгарией

10 июня 2021, 02:51
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция3 : 0Логотип футбольный клуб БолгарияБолгарияМатч завершен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе остался крайне недоволен высказываниями своего партнёра по сборной Франции, форварда «Челси» Оливье Жиру, который после товарищеского матча с Болгарией (3:0) заявил, что французы могли забить больше, если бы партнёры замечали его забегания.

Сообщается, что эти слова сильно задели Мбаппе, который был готов сам выступить на пресс-конференции, чтобы возразить 34-летнему форварду.

Отметим, что Жиру появился на поле на 41-й минуте вместо получившего травму Карима Бензема и отметился дублем в концовке встречи.

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Все комментарии
League1
League1
11 июня в 20:53
Молодой ещё негритёнок, вот и обижается. Жир прав.
Alex12357
Alex12357
10 июня в 11:59
А что ты хотел ?Камерунский Эму и в ПСЖ так играет ,от него редко можно пас дождаться ,как говорится -всё для себя!
sir_Alex
sir_Alex
10 июня в 10:11
Салат раздухарился не на шутку! 😁
Nazi
Nazi
10 июня в 09:35
Ясное дело, зависть заела, два тайма корчился и ни крена. А Жиру два раза коснулся мяча и два гола :) Оливье за 7 минут забил больше голов, чем эти два (Мбаппе, Бензема) болида Ф1 вместе за два матча. Рассвирепеешь тут, как же иначе :)

П.С. Хайст из Реала даже пенальти забить не может :)
112910415
112910415
10 июня в 07:06
это ревность, однако
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 июня в 06:54
И чего разъерепенился то?
Leha-ha50
Leha-ha50
10 июня в 05:36
Сам себя не похвалишь....А вообще некорректно Жиру поступил, мог и промолчать.
mihaluch
mihaluch
10 июня в 03:39
Жиру явно поскромничал.
ОПС
ОПС
10 июня в 03:15
Пусть лучше потренеруется.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 июня в 02:53
Да ладно, велика ли проблема?
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