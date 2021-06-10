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УЕФА обязал Украину убрать слоган «Героям слава!» с формы на Евро-2020

сегодня, 12:01

В УЕФА приняли решение о форме сборной Украины на Евро-2020 после обращения со стороны РФС. Об этом источнику сообщили в пресс-службе организации.

Карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признаёт соответствующие границы государства. Слоган «Слава Украине!» также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. При этом второй слоган — «Героям слава!» — украинцы должны будут убрать с формы, потому что в сочетании с первым он несёт явный политический смысл.

Напомним, что 6 июня сборная Украины представила форму к чемпионату Европы, которая вызвала резонанс.

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Источник: championat.com
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