ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Стерлинг после Евро обсудит с «Ман Сити» своё будущее

15 июня 2021, 10:37

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг обсудит своё будущее с клубом после чемпионата Европы, пишет Daily Telegraph.

Футболист не торопится соглашаться на предложения «горожан», поскольку его контракт будет действовать еще 2 года.

Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Барселона».

Все новости
СлухиАнчелотти заинтересован в трансфере защитника «Боруссии» Дортмунд Геррейру
Сегодня, 00:12 Комментарии2
СлухиМарку Силва, которым интересовался ЦСКА, может возглавить «Вест Бромвич»
Вчера, 19:10 Комментарии4
Слухи«Челси» предлагает «Интеру» трёх футболистов за трансфер Хакими
Вчера, 17:53 Комментарии13
СлухиКунде может заменить Варана в «Реале»
Вчера, 16:14 Комментарии3
СлухиАленья может перейти из «Барсы» в «Гранаду». На трансфере настаивает Морено
Вчера, 16:09 Комментарии2
СлухиН'Зонзи, скорее всего, перейдёт в «Бенфику». Моуриньо не видит его в «Роме»
Вчера, 15:56 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dzvinka
dzvinka
15 июня в 13:23
ставлю любимую песню этого борца с расизмом.
ща на Евро забьет 3 мяча гондурасам, и будет клянчить упираясь продляться как только можно
1bear
1bear
15 июня в 10:47
нужно проявить себя на Евро,потом может и более выгодный контракт прндложат
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100