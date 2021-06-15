Стерлинг после Евро обсудит с «Ман Сити» своё будущее

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг обсудит своё будущее с клубом после чемпионата Европы, пишет Daily Telegraph.
Футболист не торопится соглашаться на предложения «горожан», поскольку его контракт будет действовать еще 2 года.
Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Барселона».
ща на Евро забьет 3 мяча гондурасам, и будет клянчить упираясь продляться как только можно
https://www.youtube.com/watch?v=NWTEhkG73yU
ща на Евро забьет 3 мяча гондурасам, и будет клянчить упираясь продляться как только можно