«Ростов» отдал Смирнова в аренду в «СКА-Хабаровск»

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16 июня 2021, 10:40

Пресс-служба «Ростова» объявила о переходе защитника в « СКА -Хабаровск».

Арендное соглашение с клубом из ФНЛ рассчитано на один сезон.

Александр Смирнов проведет сезон в « СКА -Хабаровске»



Между «Ростовом» и клубом « СКА -Хабаровск» достигнуто соглашение по аренде флангового футболиста до конца предстоящего сезона.



Желаем Саше удачных выступлений! pic.twitter.com/n9ivZW9kPP — Football Club Rostov (@rostovfc) June 16, 2021

В минувшем сезоне Смирнов выступал на правах аренды за «Оренбург».