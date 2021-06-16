«Ростов» отдал Смирнова в аренду в «СКА-Хабаровск»

Пресс-служба «Ростова» объявила о переходе защитника Александра Смирнова в «СКА-Хабаровск».
Арендное соглашение с клубом из ФНЛ рассчитано на один сезон.
Александр Смирнов проведет сезон в «СКА-Хабаровске»— Football Club Rostov (@rostovfc) June 16, 2021
Между «Ростовом» и клубом «СКА-Хабаровск» достигнуто соглашение по аренде флангового футболиста до конца предстоящего сезона.
Желаем Саше удачных выступлений! pic.twitter.com/n9ivZW9kPP
В минувшем сезоне Смирнов выступал на правах аренды за «Оренбург».