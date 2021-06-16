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«Ростов» отдал Смирнова в аренду в «СКА-Хабаровск»

16 июня 2021, 10:40

Пресс-служба «Ростова» объявила о переходе защитника Александра Смирнова в «СКА-Хабаровск».

Арендное соглашение с клубом из ФНЛ рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне Смирнов выступал на правах аренды за «Оренбург».

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альсато
альсато
16 июня в 18:07
раньше человека-в Армию провожали!...сейчас в аренду))))..Все не так!..Все не так ребята!!!)))
dadrail
dadrail
16 июня в 11:28
На месте всем виднее...
beefs
beefs
16 июня в 10:41
тренерскому совету виднее...
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