«Ростов» арендовал Комличенко с правом выкупа

Пресс-служба «Ростова» объявила об аренде нападающего «Динамо» . Арендное соглашение предусматривает право выкупа.

Комличенко прокомментировал переход в «Ростов»:

Рад присоединиться к «Ростову». Это сильный клуб с хорошей организацией. Будет очень интересный сезон. Мои цели — играть, приносить максимальную пользу команде и добиваться результата. Очень хотелось поработать с Валерием Карпиным, которого считаю одним из лучших российских тренеров.