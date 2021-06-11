«Ростов» арендовал Комличенко с правом выкупа

Пресс-служба «Ростова» объявила об аренде нападающего «Динамо» Николая Комличенко. Арендное соглашение предусматривает право выкупа.
Комличенко прокомментировал переход в «Ростов»:
Рад присоединиться к «Ростову». Это сильный клуб с хорошей организацией. Будет очень интересный сезон. Мои цели — играть, приносить максимальную пользу команде и добиваться результата. Очень хотелось поработать с Валерием Карпиным, которого считаю одним из лучших российских тренеров.
Комличенко является одним из наиболее подешевевших футболистов прошлого сезона Российской Премьер-Лиги. Евро трансферная стоимость упала на 500 000 евро.
Всем здоровья.
Всем здоровья.