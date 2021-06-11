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«Ростов» арендовал Комличенко с правом выкупа

сегодня, 11:12

Пресс-служба «Ростова» объявила об аренде нападающего «Динамо» Николая Комличенко. Арендное соглашение предусматривает право выкупа.

Комличенко прокомментировал переход в «Ростов»:

Рад присоединиться к «Ростову». Это сильный клуб с хорошей организацией. Будет очень интересный сезон. Мои цели — играть, приносить максимальную пользу команде и добиваться результата. Очень хотелось поработать с Валерием Карпиным, которого считаю одним из лучших российских тренеров.

«Ростов» арендовал Комличенко с правом выкупа

Комличенко является одним из наиболее подешевевших футболистов прошлого сезона Российской Премьер-Лиги. Евро трансферная стоимость упала на 500 000 евро.

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Все комментарии
Oliver S
Oliver S
сегодня в 12:22
зачем его вообще в Россию понесло, нужно было в топ-5 и сборную пробиваться, а так получается всё заново начинать
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:21
Если уж Валера не сможет оживить Николая, то даже не знаю что и будет с парнем. В Динамо парень так и не смог заиграть, хотя надежды на него возлагались большие. Будем надеяться , что в Ростове у него все получится. Карпин уже не раз доказывал, что он может из зачахшего футболиста сделать классного игрока. Удачи Николаю в Ростове.
Всем здоровья.
112910415
112910415
сегодня в 12:07
Комличенко в России не блещет .. но Карпин и мёртвых, говорят, заставит бегать и забмвать !
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:07
Поиграл в Млада Болислав может также сыграет и в Ростове.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 12:00
слишком много шума ходило вокруг Комличенко, на деле оказался простым паспортистом
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 11:51
У Ростова вырисовывается мощное нападение Соу и Комличенко. Но по игровой схеме они оба не будут играть. Тут 2 варианта. Или Карпин изменит игровую схему или напы будут заменять друг друга
Сварожич
Сварожич
сегодня в 11:50
Посмотрим как будет играть в Ростове
David Young
David Young ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 11:41
Не знаю насчёт полного фиаско, но чешские клубы в последние годы, не смотря на меньшее количество денег у клубов и на то что их высшая лига всё ещё значительно слабее российской, показывают более достойные результаты в еврокубках. Что является довольно-таки постыдным фактом для российского футбола, к сожалению не единственным.
galem72
galem72
сегодня в 11:37
Полным фиаско было переходить из чешской лиги в рпл.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:36
У Карпо заиграет и не только Комличенко....
stavr74
stavr74
сегодня в 11:30
повезло Ростову
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:18
Самое главное это играть
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