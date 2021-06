Пресс-служба «Уотфорда» сообщает, что защитник подписал контракт с клубом.

Футболист перешел в английский клуб на правах свободного агента. Ранее «Тоттенхэм» сообщил о расставании с игроком.

✍ Danny Rose has agreed a move to Vicarage Road, we're delighted to confirm.



Welcome back to Watford, Danny! 🐝@_AFEX