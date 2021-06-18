Брейтуэйт: «Дания будет сфокусирована на подготовке к матчу с Россией»

Нападающий сборной Дании Мартин Брэйтуэйт высказался после поражения от команды Бельгии (1:2) в матче Евро-2020.
Мы стартовали просто фантастически. Думаю, что показали свою психологическую устойчивость. У нас была дополнительная мотивация играть за Кристиана Эриксена и за всю страну. Мы чувствовали, что весь стадион с нами с самого начала матча – это было нечто особенное, то, за что я очень благодарен.
Я невероятно горд играть в этой команде. Горжусь своими партнерами по команде, горжусь нашим персоналом, горжусь Данией. Будучи футболистом, ты всегда мечтаешь играть за лучший в мире клуб.
Но я должен сказать, что лучшая команда в мире играет на стадионе «Паркен» со всеми болельщиками, которые здесь собрались. Это было что-то такое, чего ты никогда больше не сможешь испытать. Это значит очень много для нас и для всей страны.
Мне невероятно повезло играть перед этими трибунами и перед всей Данией. Спасибо вам большое! Все дети, у которых есть мечта, пожалуйста, продолжайте за нее бороться! Я был одним из вас, кто когда-то смотрел все эти матчи, а теперь я здесь и невероятно благодарен за все.
У нас остался матч в понедельник, и я уже очень его жду. Мы собираемся закончить групповой этап с уверенностью в том, что выйдем в следующий раунд.
Потому что то, что может делать эта команда, – удивительно. Нас ничто не ограничивает. Мы будем сфокусированы на подготовке к следующей игре.
Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку после матча подчеркнул, что его команда «истерично» играла со сборной Дании.
Россия и Дания сыграют 21 июня в Копенгагене.
2. Играют дома
3. Максимально замотивированы
4. Чуть не отобрали очки у Бельгии
Думаю, этого достаточно
2. Играют дома
3. Максимально замотивированы
4. Чуть не отобрали очки у Бельгии
Думаю, этого достаточно
Проход в плейофф команд с 3-мя очками из 9-ти возможных - чушь....поощряющая валять ваньку 2 матча из трёх и подготовится лишь к одному...домашнему....
Почему не сделать группы по 6 команд...и по играм с 5-тью соперниками отсеить слабейших...
Условно (даже не Дании а нам) для прохождения в плейофф и ЧЕ и установления окончательного и бесповоротного культа Черчесова достаточно обыграть в квалификации СанМарины-Кипры......минимально обыграть в группе команду впервые попавшую на ЧЕ......и трезвонить следующие 4 года что задача на ЧЕ 2020 была с гордостью выполнена ??
Ерунда...чушь...бестолковость...и антифутбол....
Если один забитый гол выводит команду в плейофф -
В топку такой регламент !!!!!!!!!!!!!!!
Проход в плейофф команд с 3-мя очками из 9-ти возможных - чушь....поощряющая валять ваньку 2 матча из трёх и подготовится лишь к одному...домашнему....
Почему не сделать группы по 6 команд...и по играм с 5-тью соперниками отсеить слабейших...
Условно (даже не Дании а нам) для прохождения в плейофф и ЧЕ и установления окончательного и бесповоротного культа Черчесова достаточно обыграть в квалификации СанМарины-Кипры......минимально обыграть в группе команду впервые попавшую на ЧЕ......и трезвонить следующие 4 года что задача на ЧЕ 2020 была с гордостью выполнена ??
Ерунда...чушь...бестолковость...и антифутбол....
Если один забитый гол выводит команду в плейофф -
В топку такой регламент !!!!!!!!!!!!!!!
та и играть будут ...
та и играть будут ...