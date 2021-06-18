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Брейтуэйт: «Дания будет сфокусирована на подготовке к матчу с Россией»

18 июня 2021, 08:40
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания1 : 2Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Нападающий сборной Дании Мартин Брэйтуэйт высказался после поражения от команды Бельгии (1:2) в матче Евро-2020.

Мы стартовали просто фантастически. Думаю, что показали свою психологическую устойчивость. У нас была дополнительная мотивация играть за Кристиана Эриксена и за всю страну. Мы чувствовали, что весь стадион с нами с самого начала матча – это было нечто особенное, то, за что я очень благодарен.

Я невероятно горд играть в этой команде. Горжусь своими партнерами по команде, горжусь нашим персоналом, горжусь Данией. Будучи футболистом, ты всегда мечтаешь играть за лучший в мире клуб.

Но я должен сказать, что лучшая команда в мире играет на стадионе «Паркен» со всеми болельщиками, которые здесь собрались. Это было что-то такое, чего ты никогда больше не сможешь испытать. Это значит очень много для нас и для всей страны.

Мне невероятно повезло играть перед этими трибунами и перед всей Данией. Спасибо вам большое! Все дети, у которых есть мечта, пожалуйста, продолжайте за нее бороться! Я был одним из вас, кто когда-то смотрел все эти матчи, а теперь я здесь и невероятно благодарен за все.

У нас остался матч в понедельник, и я уже очень его жду. Мы собираемся закончить групповой этап с уверенностью в том, что выйдем в следующий раунд.

Потому что то, что может делать эта команда, – удивительно. Нас ничто не ограничивает. Мы будем сфокусированы на подготовке к следующей игре.

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку после матча подчеркнул, что его команда «истерично» играла со сборной Дании.

Россия и Дания сыграют 21 июня в Копенгагене.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
18 июня в 14:33
Да не позволит Дания этому быть в 9 случаях из 10. И, как всегда, у нас надежда на тот самый один случай под названием "Авось",)
112910415
112910415
18 июня в 11:05
пожалуй,шансы Дании выше )
ProKop92
ProKop92
18 июня в 10:27
1. Разный уровень
2. Играют дома
3. Максимально замотивированы
4. Чуть не отобрали очки у Бельгии
Думаю, этого достаточно
Serg_Diamond
Serg_Diamond
18 июня в 10:20
Против Дании будет очень тяжело.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 июня в 09:31, ред.
Глупый регламент.....
Проход в плейофф команд с 3-мя очками из 9-ти возможных - чушь....поощряющая валять ваньку 2 матча из трёх и подготовится лишь к одному...домашнему....

Почему не сделать группы по 6 команд...и по играм с 5-тью соперниками отсеить слабейших...

Условно (даже не Дании а нам) для прохождения в плейофф и ЧЕ и установления окончательного и бесповоротного культа Черчесова достаточно обыграть в квалификации СанМарины-Кипры......минимально обыграть в группе команду впервые попавшую на ЧЕ......и трезвонить следующие 4 года что задача на ЧЕ 2020 была с гордостью выполнена ??

Ерунда...чушь...бестолковость...и антифутбол....
Если один забитый гол выводит команду в плейофф -
В топку такой регламент !!!!!!!!!!!!!!!
112910415
112910415
18 июня в 09:17
сказано сильно, сказано вдохновенно.
та и играть будут ...
КЭТиК
КЭТиК
18 июня в 09:04
Только победа устроит Данию, причем любая.
swed27
swed27
18 июня в 09:01
Надо не проиграть
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 июня в 08:56, ред.
Остается посочувствовать обороне сборной России. Будем болеть за наших, но будет очень тяжело. Ни линия защиты, ни трнерские изыски пока оптимизма не внушают.
beefs
beefs
18 июня в 08:55
да уж, нашим ребятам будет очень неуютно в матче с датчанами...
Рaтмир
Рaтмир
18 июня в 08:54
В этом никто не сомневается.....будет жарко на поле
drug01
drug01
18 июня в 08:51
Нужна победа
Cat01
Cat01
18 июня в 08:50
Это всё верно
Gahi
Gahi
18 июня в 08:50
Хорошая речь которая должна вдохновить игрока и команду, но у сборной России найдутся свои аргументы, чтобы дать достойный ответ на стадионе "Паркен". Удачи
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