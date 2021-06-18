Брейтуэйт: «Дания будет сфокусирована на подготовке к матчу с Россией»

Нападающий сборной Дании высказался после поражения от команды Бельгии (1:2) в матче Евро-2020.

Мы стартовали просто фантастически. Думаю, что показали свою психологическую устойчивость. У нас была дополнительная мотивация играть за Кристиана Эриксена и за всю страну. Мы чувствовали, что весь стадион с нами с самого начала матча – это было нечто особенное, то, за что я очень благодарен.

Я невероятно горд играть в этой команде. Горжусь своими партнерами по команде, горжусь нашим персоналом, горжусь Данией. Будучи футболистом, ты всегда мечтаешь играть за лучший в мире клуб.

Но я должен сказать, что лучшая команда в мире играет на стадионе «Паркен» со всеми болельщиками, которые здесь собрались. Это было что-то такое, чего ты никогда больше не сможешь испытать. Это значит очень много для нас и для всей страны.

Мне невероятно повезло играть перед этими трибунами и перед всей Данией. Спасибо вам большое! Все дети, у которых есть мечта, пожалуйста, продолжайте за нее бороться! Я был одним из вас, кто когда-то смотрел все эти матчи, а теперь я здесь и невероятно благодарен за все.

У нас остался матч в понедельник, и я уже очень его жду. Мы собираемся закончить групповой этап с уверенностью в том, что выйдем в следующий раунд.

Потому что то, что может делать эта команда, – удивительно. Нас ничто не ограничивает. Мы будем сфокусированы на подготовке к следующей игре.