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Мартинес: «Давно Бельгии не приходилось проходить такую проверку»

18 июня 2021, 07:00
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания1 : 2Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал волевую победу над Данией (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

Прошло много времени с тех пор, как сборной Бельгии приходилось проходить подобную проверку. В первом тайме казалось, что игроки шокированы происходящим. Но у них есть необходимый опыт для того, чтобы переворачивать такие игры.

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку после матча подчеркнул, что его команда «истерично» играла со сборной Дании.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ bsww (раскрыть)
18 июня в 12:29
В чём и дело. Я ещё по ходу того матча писАл, что очень нужен второй.
А сейчас у Суоми 1-1 по этим 3 соперникам, у нас 1-0, у датчан 0-1. Минус два опускает нас на 4 место. Хоть договаривайся с датчанами на минимальные 3-2 или 2-1 в их пользу ;)
И ещё есть нюансик. Не захочет ли Бельгия поберечь основу, протащив более слабого соперника - финнов? Просто сыграв с ними вничью, не особо напрягаясь.
В общем, всё очень сложно...
bsww
bsww ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
18 июня в 11:20
Наши могли спокойно проигрывать Дании в +1, если БЫ "мы" победители суоми +2
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
18 июня в 10:21
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    18 июня в 09:46
    Просто проспали 1-й тайм, а во 2-м вышел К де Б, и всё стало на свои места.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    18 июня в 08:01
    Похоже в матче с Данией нам на многое рассчитывать не приходится.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    18 июня в 07:55
    Датчане вчера знатно возили бельгийцев в первом тайме.
    Другой вопрос, что на весь второй тайм их не хватило.
    Наших в последнем матче с ними устроит и ничья и у нас на сутки больше времени на отдых.
    Но играть именно ничью ни в коем случае нельзя, иначе датчане забьют и тогда будет плохо.
    Наша сборная может занять места со второго по четвёртое. Хотелось бы второе, но для этого ни в коем случае нельзя проигрывать.
    А датчане вчера понравились, нашим будет очень трудно...
    sir_Alex
    sir_Alex ответ sv_1969 (раскрыть)
    18 июня в 07:52
    В следующем матче повезёт 😉
    sv_1969
    sv_1969
    18 июня в 07:14
    Дании не везёт катастрофически
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    18 июня в 07:12, ред.
    Какую "проверку"...)))
    Первой команде рейтинга УЕФА как никому фортануло со жребием....
    Франция,Германия,Португалия в одной группе - вот это "проверка".....
    А Мартинесу ,чей второй состав в лёгкую обыграет даже сборную из сборных России,Финляндии и Дании - всё какие то "проверки" мерещатся.....
    Радовался бы и готовился к плейофф....
    Mangur
    Mangur
    18 июня в 07:05
    России с Данией ловить нечего.
    КЭТиК
    КЭТиК
    18 июня в 07:03
    Поднапрячься действительно пришлось.
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