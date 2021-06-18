Мартинес: «Давно Бельгии не приходилось проходить такую проверку»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал волевую победу над Данией (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.
Прошло много времени с тех пор, как сборной Бельгии приходилось проходить подобную проверку. В первом тайме казалось, что игроки шокированы происходящим. Но у них есть необходимый опыт для того, чтобы переворачивать такие игры.
Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку после матча подчеркнул, что его команда «истерично» играла со сборной Дании.
Другой вопрос, что на весь второй тайм их не хватило.
Наших в последнем матче с ними устроит и ничья и у нас на сутки больше времени на отдых.
Но играть именно ничью ни в коем случае нельзя, иначе датчане забьют и тогда будет плохо.
Наша сборная может занять места со второго по четвёртое. Хотелось бы второе, но для этого ни в коем случае нельзя проигрывать.
А датчане вчера понравились, нашим будет очень трудно...
Другой вопрос, что на весь второй тайм их не хватило.
Наших в последнем матче с ними устроит и ничья и у нас на сутки больше времени на отдых.
Но играть именно ничью ни в коем случае нельзя, иначе датчане забьют и тогда будет плохо.
Наша сборная может занять места со второго по четвёртое. Хотелось бы второе, но для этого ни в коем случае нельзя проигрывать.
А датчане вчера понравились, нашим будет очень трудно...