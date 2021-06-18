Мартинес: «Давно Бельгии не приходилось проходить такую проверку»

Главный тренер сборной Бельгии прокомментировал волевую победу над Данией (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

Прошло много времени с тех пор, как сборной Бельгии приходилось проходить подобную проверку. В первом тайме казалось, что игроки шокированы происходящим. Но у них есть необходимый опыт для того, чтобы переворачивать такие игры.