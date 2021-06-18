Алаба: «Беру на себя ответственность за пенальти»

Защитник сборной Австрии прокомментировал поражение от Нидерландов (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020. Фол 28-летнего футболиста в начале 1-го тайма привёл к назначению пенальти в ворота австрийцев, который реализовал Мемфис Депай.

Я горжусь командой. Мы проявили смелость. В финальной трети поля мы сыграли не так хорошо, как нам хотелось бы.

Я беру на себя ответственность за пенальти. Это очень болезненный момент.