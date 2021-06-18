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Алаба: «Беру на себя ответственность за пенальти»

18 июня 2021, 01:46
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 0Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияМатч завершен

Защитник сборной Австрии Давид Алаба прокомментировал поражение от Нидерландов (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020. Фол 28-летнего футболиста в начале 1-го тайма привёл к назначению пенальти в ворота австрийцев, который реализовал Мемфис Депай.

Я горжусь командой. Мы проявили смелость. В финальной трети поля мы сыграли не так хорошо, как нам хотелось бы.

Я беру на себя ответственность за пенальти. Это очень болезненный момент.

В 1-м туре ЧЕ Алаба был признан лучшим игроком матча Австрия — Северная Македония.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
18 июня в 05:04
Голландцы выглялели сильнее. Австрии шансов не было. Победв на классе.
Василий 50
Василий 50
18 июня в 03:14
Посыпай голову пеплом
Leha-ha50
Leha-ha50
18 июня в 01:47
Счет то уже не изменить все равно.
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