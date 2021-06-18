Де Бур: «Я уверен, что Депай прибавит по ходу Евро»

Главный тренер сборной Нидерландов после победы над Австрией (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 высказался об игре своего подопечного, форварда .

Мемфис может прибавить по ходу турнира. Он будет важной фигурой в последующих матчах, где всё станет по-настоящему серьёзно. Я уверен в этом.

Он забил пенальти и сделал предголевую передачу. Он знает, что может лучше, но давайте будем прибавлять по ходу турнира. Он способен показать свой класс на поздних стадиях Евро.