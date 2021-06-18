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Де Бур: «Я уверен, что Депай прибавит по ходу Евро»

18 июня 2021, 03:56
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 0Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияМатч завершен

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур после победы над Австрией (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 высказался об игре своего подопечного, форварда Мемфиса Депая.

Мемфис может прибавить по ходу турнира. Он будет важной фигурой в последующих матчах, где всё станет по-настоящему серьёзно. Я уверен в этом.

Он забил пенальти и сделал предголевую передачу. Он знает, что может лучше, но давайте будем прибавлять по ходу турнира. Он способен показать свой класс на поздних стадиях Евро.

Этим летом Депай, скорее всего, станет игроком «Барселоны». Слухи о возможном переходе подтвердил главный тренер каталонской команды Рональд Куман.

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sir_Alex
sir_Alex
18 июня в 07:55
Прибавит, если не вылетят на следующей стадии.
sv_1969
sv_1969
18 июня в 05:06
Должен прибавить
Leha-ha50
Leha-ha50
18 июня в 04:43
Талантливый игрок, он обязательно прибавит.
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