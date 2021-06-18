Пеле поддержал стремление Неймара побить его рекорд по голам за Бразилию

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18 июня 2021, 07:40

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар отличился голом в сегодняшнем матче Кубка Америки против Перу (4:0) и стал на шаг ближе к рекорду Пеле.

После игры 29-летний бразилец признался, что мечтает побить достижение легендарного нападающего по голам за «селесао». На данный момент Неймар отстает от лидера рейтинга лучших бомбардиров сборной Бразилии на 9 мячей (68 против 77).

Вскоре после этого Пеле опубликовал пост в инстаграме, где написал, что персонально болеет за Неймара.

Каждый раз, когда я вижу этого парня, он улыбается. И не улыбнуться в ответ невозможно. Это заразно. Я, как и все бразильцы, всегда с радостью смотрю за его игрой в футбол. Сегодня он ещё на один шаг приблизился к моему рекорду по голам за Бразилию. И я болею за него с таким же удовольствием, как болел с тех пор, как впервые увидел его игру.

Недавно Неймар признался, что мечтает сыграть за одну команду с Криштиану Роналду.