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Пеле поддержал стремление Неймара побить его рекорд по голам за Бразилию

18 июня 2021, 07:40

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар отличился голом в сегодняшнем матче Кубка Америки против Перу (4:0) и стал на шаг ближе к рекорду Пеле.

После игры 29-летний бразилец признался, что мечтает побить достижение легендарного нападающего по голам за «селесао». На данный момент Неймар отстает от лидера рейтинга лучших бомбардиров сборной Бразилии на 9 мячей (68 против 77).

Вскоре после этого Пеле опубликовал пост в инстаграме, где написал, что персонально болеет за Неймара.

Каждый раз, когда я вижу этого парня, он улыбается. И не улыбнуться в ответ невозможно. Это заразно. Я, как и все бразильцы, всегда с радостью смотрю за его игрой в футбол.

Сегодня он ещё на один шаг приблизился к моему рекорду по голам за Бразилию. И я болею за него с таким же удовольствием, как болел с тех пор, как впервые увидел его игру.

Недавно Неймар признался, что мечтает сыграть за одну команду с Криштиану Роналду.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 июня в 09:05
Пеле разрешил,Неймар ждать себя не заставит!
VeniaminS
VeniaminS
18 июня в 08:49
Хорошее стремление - вперед!!!
Elliada
Elliada
18 июня в 08:18
Что-то в последнее время рекорды Пеле все бьют. Скоро и рекорд по голам за сборную побьет Неймар.
Надеюсь Пеле не станет приплетать неофициальные голы к официальной статистике, как это было с Месси
ОПС
ОПС
18 июня в 08:15
Может и получится.
ДАША Д
ДАША Д
18 июня в 08:14
Рекорд падет, можно не сомневаться.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 июня в 08:02
Лет десять назад Пеле пообещал , что Неймар станет великим футболистом, что в ближайшее время он соберет большую коллекцию из золотых мячей...Но что то пошло не так. Конечно парень талантлив, этого у него не отнять, но красивая, разгульная жизнь не позволила парню раскрыться в поной мере. А на подходе уже новые молодые самородки , которые тоже грезят стать звездами первой величины. Неймар - классный игрок, но до супер звезды не дотягивает. Рекорд Пеле то он вероятно побьет, а вот таким же великим уже вряд ли станет.
Всем здоровья.
beefs
beefs
18 июня в 07:53
ну, раз Пеле согласен, то...
sir_Alex
sir_Alex
18 июня в 07:50
Молодец, старик!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 июня в 07:46
Такое стремление надо поддерживать...
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