Ф. де Йонг: «Выиграть группу за тур до конца — идеальный сценарий»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов прокомментировал победу над Австрией (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 и досрочный выход своей команды в плей-офф турнира.

Я всегда мечтал сыграть за свою страну на финальной стадии большого турнира. Сделать это здесь, при наших же болельщиках — это фантастика.

Мы забили быстрый гол. Хоть австрийцы и владели мячом, я не чувствовал, что они представляют серьёзную опасность. Мы заслужили победу и имели лучшие моменты в матче.

Выиграть группу за тур до конца — это идеальный сценарий. В последнем матче мы не будем чувствовать давления, но всё равно хотим его выиграть.