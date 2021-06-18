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Ф. де Йонг: «Выиграть группу за тур до конца — идеальный сценарий»

18 июня 2021, 05:19
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 0Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг прокомментировал победу над Австрией (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 и досрочный выход своей команды в плей-офф турнира.

Я всегда мечтал сыграть за свою страну на финальной стадии большого турнира. Сделать это здесь, при наших же болельщиках — это фантастика.

Мы забили быстрый гол. Хоть австрийцы и владели мячом, я не чувствовал, что они представляют серьёзную опасность. Мы заслужили победу и имели лучшие моменты в матче.

Выиграть группу за тур до конца — это идеальный сценарий. В последнем матче мы не будем чувствовать давления, но всё равно хотим его выиграть.

В заключительном туре групповой стадии Нидерланды сыграют с Северной Македонией, которая стала первой сборной, потерявшей шансы на выход в плей-офф Евро-2020.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
18 июня в 08:14
Ну это вполне ожидаемо. Даже когда бельгийцы провалили первый тайм, была уверенность, что матч они вытащат. Очень понравился Френки, парень прибавил на глазах и в клубе , и в сборной. А ведь поначалу в Барселоне не все ладилось, адаптация затянулась, да и сама Барса была не в лучшем состоянии. Но теперь парень и в клубе , и в сборной играет очень важную роль, смело идет в обводку, отдает шикарные передачи, обостряет, бьет....в целом отлично играет. Будем надеяться, что это еще не предел и парень прибавит еще.
Всем здоровья.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
18 июня в 07:54
чемпионат только начинается
112910415
112910415
18 июня в 07:50
ежели не расслабляться, пройти можно далеко
sv_1969
sv_1969
18 июня в 06:08
Теперь надо готовиться к плей-офф
ДАША Д
ДАША Д
18 июня в 06:05
В последнем туре можно выпустить запасных.
Mangur
Mangur
18 июня в 05:57
На флажке интересней. Учитесь у Черчесова.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 июня в 05:47
Группа не бей лежачего...
Василий 50
Василий 50
18 июня в 05:21
Не факт, что игра в плей-офф пойдёт так же хорошо
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