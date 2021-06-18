«Тоттенхэм» отказался от Гаттузо из-за бунта болельщиков

Стало известно, по какой причине «Тоттенхэм» отказался от назначения Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера клуба.
Недавно сообщалось, что английский клуб уже согласовал условия личного контракта с итальянским специалистом.
Однако вчера болельщики «шпор» начали яростно выступать против назначения Гаттузо, европейский топ хэштегов возглавил #НетГаттузо. Как утверждает источник, именно по этой причине руководство «Тоттенхэма» пошло на попятную.
Первая - его гомофобное высказывание, где он сказал, что брак - это церковный союз мужчины и женщины, а брак людей одного пола для него не кажется нормальным.
Второе - его сексистское высказывание, он сказал, что "женщине в футболе делать нечего" после назначения Барбары Берлускони в руководство "Милана".
Третье - его агент - Жорже Мендеш, именно из-за которого, как пишут, Гаттузо и уволился из "Фиорентины" через 22 дня после назначения, пишут, что Мендеш на этом настоял. Фанаты считают, что Мендеш будет доить ТТХ.
В целом все эти три причины обозначают в хэштегах в основном.
Первая - его гомофобное высказывание, где он сказал, что брак - это церковный союз мужчины и женщины, а брак людей одного пола для него не кажется нормальным.
Второе - его сексистское высказывание, он сказал, что "женщине в футболе делать нечего" после назначения Барбары Берлускони в руководство "Милана".
Третье - его агент - Жорже Мендеш, именно из-за которого, как пишут, Гаттузо и уволился из "Фиорентины" через 22 дня после назначения, пишут, что Мендеш на этом настоял. Фанаты считают, что Мендеш будет доить ТТХ.
В целом все эти три причины обозначают в хэштегах в основном.