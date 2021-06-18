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«Тоттенхэм» отказался от Гаттузо из-за бунта болельщиков

18 июня 2021, 13:28

Стало известно, по какой причине «Тоттенхэм» отказался от назначения Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера клуба.

Недавно сообщалось, что английский клуб уже согласовал условия личного контракта с итальянским специалистом.

Однако вчера болельщики «шпор» начали яростно выступать против назначения Гаттузо, европейский топ хэштегов возглавил #НетГаттузо. Как утверждает источник, именно по этой причине руководство «Тоттенхэма» пошло на попятную.

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AudiSV
AudiSV
вчера в 12:30
Уайлдера брать надо тренером!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ozabot (раскрыть)
18 июня в 15:49
Не уволили, а не взяли (в ТТХ).
Ozabot
Ozabot ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
18 июня в 15:45
Короче, уволили за то, что он оказался мужиком и говорил свое мнение ))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ProKop92 (раскрыть)
18 июня в 14:44
Там три причины

Первая - его гомофобное высказывание, где он сказал, что брак - это церковный союз мужчины и женщины, а брак людей одного пола для него не кажется нормальным.

Второе - его сексистское высказывание, он сказал, что "женщине в футболе делать нечего" после назначения Барбары Берлускони в руководство "Милана".

Третье - его агент - Жорже Мендеш, именно из-за которого, как пишут, Гаттузо и уволился из "Фиорентины" через 22 дня после назначения, пишут, что Мендеш на этом настоял. Фанаты считают, что Мендеш будет доить ТТХ.

В целом все эти три причины обозначают в хэштегах в основном.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
18 июня в 14:27
тренер 2-х клубов за месяц. И ни в одном так и не потренировал.
112910415
112910415
18 июня в 14:21
да ну, не может быть ..
Палыч82
Палыч82 ответ Futurista (раскрыть)
18 июня в 14:21
Им?) Нет,)
Ozabot
Ozabot ответ ProKop92 (раскрыть)
18 июня в 14:14
У Гаттузо при этом больше личных трофеев, чем у ТТХ за всю историю )))
Ozabot
Ozabot
18 июня в 14:08
Этот клуб заслуживает таких доильщиков миллионов, как Моуриньо ))) Гаттузо без работы не останется.
beefs
beefs
18 июня в 13:55
вот так отстаивают свое мнение болельщики, а у нас шиком считается отравить стадион фаерами, поломать стулья, устроить драку и т.д...
David Young
David Young
18 июня в 13:51
Прямая демократия в действии. Неизвестно ещё придёт ли кто-то лучше Гаттузо, и получится ли у него добиться хороших результатов.
Сп62
Сп62 ответ Futurista (раскрыть)
18 июня в 13:50
Вот это демократия. Наши фаны с открытыми ртами.
Ванечка
Ванечка
18 июня в 13:48
Непонятка какая то...
КЭТиК
КЭТиК
18 июня в 13:47
Похоже Гаттузо нужно тренировать клуб попроще.
ProKop92
ProKop92
18 июня в 13:38
Чем так Гаттузо не угодил? Наполи не хуже Тоттенхэма. Англичане...
Futurista
Futurista
18 июня в 13:32
Болельщики ЦСКА: А что так можно было?...
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
18 июня в 13:31
Да физруку не место в Апл
sv_1969
sv_1969
18 июня в 13:30
Боятся Гаттузо!
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