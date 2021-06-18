«Тоттенхэм» отказался от Гаттузо из-за бунта болельщиков

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18 июня 2021, 13:28

Стало известно, по какой причине «Тоттенхэм» отказался от назначения на пост главного тренера клуба.

Недавно сообщалось, что английский клуб уже согласовал условия личного контракта с итальянским специалистом.

Однако вчера болельщики «шпор» начали яростно выступать против назначения Гаттузо, европейский топ хэштегов возглавил #НетГаттузо. Как утверждает источник, именно по этой причине руководство «Тоттенхэма» пошло на попятную.