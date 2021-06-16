Бенитес в скором времени возглавит «Эвертон»

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16 июня 2021, 23:34

Бывший главный тренер «Ливерпуля» в ближайшее время возглавит «Эвертон».

Журналист Sky Sports Джим Уайт сообщает, что сегодня 61-летний испанский специалист провел переговоры с «Эвертоном», стороны близки к заключению сделки.

Последним местом работы Бенитеса был китайский «Далянь», он покинул клуб в январе из-за пандемии коронавируса.

Ранее появлялась информация, что «Эвертон» может возглавить бывший наставник «Вулверхэмптона».