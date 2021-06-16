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Бенитес в скором времени возглавит «Эвертон»

16 июня 2021, 23:34

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес в ближайшее время возглавит «Эвертон».

Журналист Sky Sports Джим Уайт сообщает, что сегодня 61-летний испанский специалист провел переговоры с «Эвертоном», стороны близки к заключению сделки.

Последним местом работы Бенитеса был китайский «Далянь», он покинул клуб в январе из-за пандемии коронавируса.

Ранее появлялась информация, что «Эвертон» может возглавить бывший наставник «Вулверхэмптона».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Rheinfall (раскрыть)
17 июня в 11:20
Может всё дело в карме ? 😜
Rheinfall
Rheinfall ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
17 июня в 10:53
чем Анчи был плох? и почему при нем не замахнулись? Карло как спец по круче Рафы будет.
A.S.A
A.S.A
17 июня в 06:51
Многолетний тренер Ливерпуля может возглавить Эвертон
Опыт у Бенитеса конечно огромный, вполне может создать крепкий коллектив.
Тем интересней будет наблюдать за АПЛ
dzvinka
dzvinka ответ sv_1969 (раскрыть)
17 июня в 01:07
да, если не спился вкрай еще пока
sv_1969
sv_1969
17 июня в 00:08
Получится ли у него?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июня в 23:36
Эвертон с хорошим тренером,может на чтонибуть замахнуться!
beefs
beefs
16 июня в 23:35
Эвертон неплохая команда...
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