Бенитес в скором времени возглавит «Эвертон»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес в ближайшее время возглавит «Эвертон».
Журналист Sky Sports Джим Уайт сообщает, что сегодня 61-летний испанский специалист провел переговоры с «Эвертоном», стороны близки к заключению сделки.
Последним местом работы Бенитеса был китайский «Далянь», он покинул клуб в январе из-за пандемии коронавируса.
Ранее появлялась информация, что «Эвертон» может возглавить бывший наставник «Вулверхэмптона».
Опыт у Бенитеса конечно огромный, вполне может создать крепкий коллектив.
Тем интересней будет наблюдать за АПЛ
Опыт у Бенитеса конечно огромный, вполне может создать крепкий коллектив.
Тем интересней будет наблюдать за АПЛ