«Тоттенхэм» полностью согласовал контракт с Гаттузо

Экс-наставник «Милана» и «Наполи» станет новым главным тренером «Тоттенхэма». Об этом в своём твиттере сообщил известный итальянский журналист Николо Шира.

Сделка заключена и подтверждена! Рино Гаттузо станет новым тренером «Тоттенхэма». Контракт рассчитан до 2023 года (2,5 млн евро в год). Фабио Паратичи (Прим. — спортивный директор «Тоттенхэма») уже в Милане и в ближайшие часы встретится с Гаттузо для завершения сделки.