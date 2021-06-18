«Тоттенхэм» полностью согласовал контракт с Гаттузо

Экс-наставник «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо станет новым главным тренером «Тоттенхэма». Об этом в своём твиттере сообщил известный итальянский журналист Николо Шира.
Сделка заключена и подтверждена! Рино Гаттузо станет новым тренером «Тоттенхэма». Контракт рассчитан до 2023 года (2,5 млн евро в год). Фабио Паратичи (Прим. — спортивный директор «Тоттенхэма») уже в Милане и в ближайшие часы встретится с Гаттузо для завершения сделки.
Вчера Гаттузо покинул «Фиорентину», которую возглавил меньше месяца назад.
В любом случае, интересно будет посмотреть. Все равно лучше, чем Моуриньо. Гаттузо — боец и мужик с характером. Ну, и игру ставить он тоже умеет: хоть в атаку, хоть от обороны. Для него это вызов куда более серьезный — итальянский тренер в АПЛ. А английский он наверняка знает еще со времен шотландской карьеры. Будем следить за ТТХ теперь.
В любом случае, интересно будет посмотреть. Все равно лучше, чем Моуриньо. Гаттузо — боец и мужик с характером. Ну, и игру ставить он тоже умеет: хоть в атаку, хоть от обороны. Для него это вызов куда более серьезный — итальянский тренер в АПЛ. А английский он наверняка знает еще со времен шотландской карьеры. Будем следить за ТТХ теперь.