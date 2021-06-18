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«Тоттенхэм» полностью согласовал контракт с Гаттузо

18 июня 2021, 05:56

Экс-наставник «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо станет новым главным тренером «Тоттенхэма». Об этом в своём твиттере сообщил известный итальянский журналист Николо Шира.

Сделка заключена и подтверждена! Рино Гаттузо станет новым тренером «Тоттенхэма». Контракт рассчитан до 2023 года (2,5 млн евро в год). Фабио Паратичи (Прим. — спортивный директор «Тоттенхэма») уже в Милане и в ближайшие часы встретится с Гаттузо для завершения сделки.

Вчера Гаттузо покинул «Фиорентину», которую возглавил меньше месяца назад.

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Все комментарии
Action
Action
18 июня в 11:07
Паратичи хотел его в Юве, но заиащил в Тоттенхем
Nazi
Nazi
18 июня в 10:10
Несчастный Тоттенхем..
Romeo 777
Romeo 777
18 июня в 08:30
Странный выбор Шпор...
ДСА
ДСА
18 июня в 08:13
Зарплату он не самую большую запросил.
sir_Alex
sir_Alex ответ Ozabot (раскрыть)
18 июня в 07:54
Уверен, надолго в "Тоттенхэме" он не задержится.
Ozabot
Ozabot ответ sir_Alex (раскрыть)
18 июня в 07:30, ред.
После Моуриньо Гаттузо будет казаться им праздником. Игру-то ставить он умеет. Что в «Наполи», что в «Милане» ставил оборону и решал кризис именно он. Но будет реально интересно поглядеть. У Гаттузо нет своего стиля игры, он играет под каждого противника по-разному, поэтому в АПЛ должно стать веселее. Особенно интересно, что он будет делать против Пепа и Клоппа. Учитывая, что он единственный тренер в Серии А, кто выигрывал чаще всех у Гасперини.
Ozabot
Ozabot
18 июня в 07:22
Ну, что и следовало доказать. Гаттузо банально кинул «Фиорентину» ))) Не бывает так, что вчера неожиданно уволился, а сегодня утром уже назначили главным тренером в клубе в другой стране. Еще и текст объявления почему-то заранее готов. В крупной компании с их иерархией подобные вещи так быстро не делаются.
В любом случае, интересно будет посмотреть. Все равно лучше, чем Моуриньо. Гаттузо — боец и мужик с характером. Ну, и игру ставить он тоже умеет: хоть в атаку, хоть от обороны. Для него это вызов куда более серьезный — итальянский тренер в АПЛ. А английский он наверняка знает еще со времен шотландской карьеры. Будем следить за ТТХ теперь.
swed27
swed27
18 июня в 07:17
Интересно дотянет ли до начала сезона
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 июня в 06:27
Ого!!! Гаттузо в АПЛ??? Интересно даже понаблюдать за игрой шпор.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 июня в 06:26
Моуриньо - особенный...
Гаттузо - быстрый...

...Фиорентину за 23 дня играть научил...
sir_Alex
sir_Alex
18 июня в 06:11
Искренне жаль "шпор" и их болельщиков.
STVA 1
STVA 1
18 июня в 06:07
Ждём месяц)))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
18 июня в 05:59
Гаттузо крупно повезло
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