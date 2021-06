Сборная Англии сыграла вничью с командой Шотландии в матче Евро-2020.

Лучшим футболистом поединка был признан хавбек шотландцев Билли Гилмор.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Congrats, Billy Gilmour! Star of the Match on his first Scotland start 👏👏👏#EUROSOTM | @Heineken | #EURO2020 pic.twitter.com/jNTdIah8iN

UEFA