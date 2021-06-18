Думфрис — лучший игрок матча Нидерланды — Австрия

Сборная Нидерландов обыграла Австрию на Евро-2020.
Лучшим игроком встречи стал защитник голландцев Дензел Думфрис.
🇳🇱 🌟 Denzel Dumfries... again! The flying full-back picks up his second Star of the Match trophy 🙌@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/e8KEy1SGlm— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021
Любопытно, что Думфрис признавался лучшим игроком и в матче против Украины.
Оба матча на групповой стадии Дензел провел на высоком уровне и отметился двумя забитыми голами и если я не ошибаюсь один ассист
На фоне слухов о том,что Бельерин хочет покинуть Арсенал,вот идеальная замена для нас...но Эду с Артетой точно продуют его, а жаль
Оба матча на групповой стадии Дензел провел на высоком уровне и отметился двумя забитыми голами и если я не ошибаюсь один ассист
На фоне слухов о том,что Бельерин хочет покинуть Арсенал,вот идеальная замена для нас...но Эду с Артетой точно продуют его, а жаль