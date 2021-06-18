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Думфрис — лучший игрок матча Нидерланды — Австрия

18 июня 2021, 00:30
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 0Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияМатч завершен

Сборная Нидерландов обыграла Австрию на Евро-2020.

Лучшим игроком встречи стал защитник голландцев Дензел Думфрис.

Любопытно, что Думфрис признавался лучшим игроком и в матче против Украины.

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Van Vanovich
Van Vanovich
18 июня в 21:19
Очень круто для защитника признаваться 2 раза лучшим игроком.
A.S.A
A.S.A
18 июня в 08:05
Дензел проводит уже второй отличный сезон в ПСВ. Его стоимость по трансфермаркету 16 млн, но скорее всего она возрастет после окончания ЧЕ
Оба матча на групповой стадии Дензел провел на высоком уровне и отметился двумя забитыми голами и если я не ошибаюсь один ассист
На фоне слухов о том,что Бельерин хочет покинуть Арсенал,вот идеальная замена для нас...но Эду с Артетой точно продуют его, а жаль
Ice van Reed
Ice van Reed ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
18 июня в 01:29, ред.
От травм никто не застрахован, плюс учитывая турниры, вон Сульшер МАГУ замотал -сломался, а Ван Де Бек засиделся- травма, ротация никому не мешала, Шоу открыл второе дыхание, когда ему замену купили, так что Клопп может его пристроить, уж лучше сразу взять, чем потом в середине сезона наигрывать новые и новые связки в защите
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll ответ Ice van Reed (раскрыть)
18 июня в 01:23
Куда его ставить? Он же правый атакующий защитник , у Ливерпуля есть Трент на этой позиции.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
18 июня в 01:13, ред.
Пока МЮ Трепьерами интересуется, берите, ибо хороший на подмену Ван Дейку, уступает в защите, Зато пашет в атаке и по всему полю!!! А тамдем с ВВД будет убийственным, в Атаке, мощь и скорость хороший сплав!!! В матче с Украиной он два 100 % момента в начале запорол, это его минус, суетится, хладнокровие добавить и будет пушка, сравнение Цена - Качество Клоппу подойдёт!!!
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
18 июня в 00:54
После Евро его купит топ клуб
ProKop92
ProKop92
18 июня в 00:41
Отлично играет. Заслуженная награда!
Ice van Reed
Ice van Reed
18 июня в 00:40, ред.
Дензел Думфрис: дважды лучший игрок матча на Евро ,2 гола в двух матчах, Защитник!!! БРАВО!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
18 июня в 00:33
Он молодец и команда хороша!!!
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