Кларк: «Глядя на игру, нельзя было сказать, кто из нас с Англией фаворит»

Главный тренер сборной Шотландии подвёл итоги матча с Англией (0:0) во 2-м туре группового этапа Евро-2020.

Мы сыграли хорошо. Нас несправедливо критиковали после игры с Чехией. Но я знаю, что у меня отличные игроки, и они это показали в данном матче.

У нас были шансы на победу, но и у Англии были моменты. Глядя на игру, нельзя было сказать, кто является фаворитом, что является нашей заслугой. Самое приятное — то, что мы здорово играли с мячом и создали ряд моментов.