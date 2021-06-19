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Кларк: «Глядя на игру, нельзя было сказать, кто из нас с Англией фаворит»

вчера, 02:32
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия0 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк подвёл итоги матча с Англией (0:0) во 2-м туре группового этапа Евро-2020.

Мы сыграли хорошо. Нас несправедливо критиковали после игры с Чехией. Но я знаю, что у меня отличные игроки, и они это показали в данном матче.

У нас были шансы на победу, но и у Англии были моменты. Глядя на игру, нельзя было сказать, кто является фаворитом, что является нашей заслугой. Самое приятное — то, что мы здорово играли с мячом и создали ряд моментов.

Лучшим игроком встречи был признан 20-летний хавбек «Челси» и сборной Шотландии Билли Гилмор.

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Все комментарии
ProKop92
ProKop92
вчера в 10:57
Интересно, после этого матча Англия останется в числе трёх букмекерских фаворитов Евро?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 07:26
Англичане - сейчас просто сборище звезд с космическим ценником, никак не связанные между собой. Выглядят на фоне других фаворитов блекло и невзрачно. Индивидуальный класс игроков присутствует, но пользы никакой не приносит. Шотландцы просто красавцы. Не могу узнать в них ту команду, которая проигрывала сборной России, именно по игре проигрывала, в их группе. Распоряжались мячом точно не хуже англичан, хотя состав грозным совсем не выглядел. Если даже англичане тебя опасаются, то чего ты точно стоишь.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 07:10
Это будет единственное очко шотландцев.
swed27
swed27
вчера в 02:58
Вполне закономерная ничья
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 02:39
Самокритично, все верно.
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