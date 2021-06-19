Саутгейт: «Англия создала недостаточно моментов для победы»

Главный тренер сборной Англии дал комментарий после матча с Шотландией (0:0) во 2-м туре группового этапа Евро-2020.

В первую очередь стоит сказать, что это, пожалуй, справедливый результат матча. Мы недостаточно сделали для победы, создали недостаточно моментов, чтобы выиграть этот матч, но я также думаю, что мы не заслуживали и поражения.

Надо отдать должное Шотландии. Считаю, они очень хорошо оборонялись и обращались с мячом. Нам не удавалось найти решения. У нас возникали моменты на флангах, где мы находили свободные пространства, но мы не смогли как следует их использовать.