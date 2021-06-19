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Саутгейт: «Англия создала недостаточно моментов для победы»

вчера, 02:13
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия0 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий после матча с Шотландией (0:0) во 2-м туре группового этапа Евро-2020.

В первую очередь стоит сказать, что это, пожалуй, справедливый результат матча. Мы недостаточно сделали для победы, создали недостаточно моментов, чтобы выиграть этот матч, но я также думаю, что мы не заслуживали и поражения.

Надо отдать должное Шотландии. Считаю, они очень хорошо оборонялись и обращались с мячом. Нам не удавалось найти решения. У нас возникали моменты на флангах, где мы находили свободные пространства, но мы не смогли как следует их использовать.

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон после матча отметил, что его команда имела возможность обыграть Англию.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 11:01
Зачем вообще они вышли на поле?! Только газон зря помяли.
ProKop92
ProKop92
вчера в 10:45
Если будут так играть и дальше - ничего им не светит
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:46
А в первом тайме вообще ничего, короче ужасно играли !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 06:32
Предположу, что договорняк.
ДСА
ДСА
вчера в 06:05
Неожиданный результат матча.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 02:20
Сегодня вас было не узнать.
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